Le OnePlus Nord 2 a une batterie 4500 mAh avec Warp Charge 65, c’est officiel

Le OnePlus Nord 2 continue de se dévoiler à quelques heures de l'annonce. Afin de faire monter la pression, OnePlus a en effet dévoilé une partie de la fiche technique du smartphone. La marque a notamment confirmé la présence d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide Warp Charge 65 W.

Fidèle à ses habitudes en matière de communication, OnePlus a dévoilé plusieurs éléments de la fiche technique du OnePlus Nord 2 avant la présentation. Il y a quelques semaines, la firme a révélé la présence d'un SoC MediaTek Dimensity 1200-AI en lieu et place d'un chipset signé Qualcomm. Cette puce devrait être épaulée par par un maximum de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne.

Plus récemment, le compte Twitter de OnePlus France a évoqué la taille de la batterie du smartphone. “Vous aurez de quoi tenir la journée avec la batterie de 4500mAh” avance OnePlus France. Pour mémoire, le OnePlus Nord premier du nom devait se contenter d'une batterie de 4115 mAh.

Une recharge complète en 39 minutes, promet OnePlus

La jeune marque chinoise révèle aussi quelle technologie de recharge rapide est intégrée au smartphone. Comme sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, OnePlus intègre la Warp Charge 65. “39 minutes. C'est le temps qu'il faut pour charger le OnePlus Nord 2. Et tout ça grâce à la Warp Charge 65″ avance le fabricant dans un tweet. Le premier Nord était cantonné à la charge 30W.

OenPlus assure qu'il est possible de recharger intégralement la batterie en l'espace de 39 minutes. Nous avons pu confirmer les dires de la marque lors de notre test du OnePlus 9. Le compte indien de OnePlus promet de son côté “une journée complète de puissance en seulement 15 minutes”. Comme le premier OnePlus Nord, le Nord 2 devrait faire l'impasse sur la recharge sans fil par induction.

Dans un autre tweet, OnePlus Inde confirme d'autres éléments de la fiche technique, comme l'écran AMOLED avec une fréquence de rafraichissement de 90 Hz et un triple capteur photo avec objectif principal de 50 mégapixels. Pour rappel, OnePlus présentera le OnePlus Nord 2 dès le jeudi 22 juillet 2021. La marque donne rendez-vous à 16h.