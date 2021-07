Le OnePlus Nord 2 se dévoile via une première image officielle plutôt psychédélique

La présentation du OnePlus Nord 2 approche à grands pas. Et à seulement quelques jours de l'évènement, OnePlus vient de dévoiler une première image officielle de son nouveau smartphone, et autant dire qu'elle est plutôt psychédélique !

Comme vous le savez peut-être, OnePlus présentera le OnePlus Nord ce 22 juillet 2021. En attendant la tenue de cet évènement particulièrement attendu par les fans de la marque, le constructeur vient de dévoiler sur Instagram et Twitter une première image officielle de l'appareil. Et autant le dire tout de suite, le visuel verse plutôt dans le psychédélique !

Attention toutefois, il ne s'agit pas d'une photo à proprement parler ni d'un rendu 3D, mais plutôt d'un artwork officiel. Quoi qu'il en soit, on ne peut s'empêcher de constater les similitudes de design entre le OnePlus Nord 2 et le OnePlus 9. On retrouve par exemple un agencement identique du bloc photo, à savoir trois objectifs photos alignés (deux capteurs imposants et un troisième plus petit). La seule différence notable est la position du flash, qui a légèrement été déplacé sur le Nord 2.

Danger. Excitement. And a whole lot of Nord 2. Tune in on July 22 for OnePlus Nord: Part Deux, a riveting blockbuster product launch experience starring OnePlus Nord 2 5G. 7:30pm IST. Get Notified – https://t.co/gXhknbFnwe pic.twitter.com/61AUnN7BzJ — OnePlus India (@OnePlus_IN) July 16, 2021

Rendez-vous le 22 juillet pour le lancement grand spectacle du OnePlus Nord 2

Hormis cela, OnePlus nous donc “rendez-vous le 22 juillet pour OnePlus Nord : Part 2, une expérience fascinante de lancement de produit à grand spectacle avec le OnePlus Nord 2 5G”. Comme en témoigne donc cet artwork aux allures d'affiche de film, OnePlus nous prépare donc une présentation spectaculaire et cinématographique. Peut-être est-ce une manière pour le constructeur de teaser les capacités vidéo et photo de son nouvel appareil ? Il faudra attendre quelques jours pour le savoir.

Par le passé, les constructeurs ont régulièrement cherché à mettre en avant de manière originale les caractéristiques phares de leurs smartphones. Ce fut le cas par exemple de Xiaomi avec le Mi 11, qui avait envoyé à certains journalistes des chaises de réalisateurs où était inscrit le slogan “Movie Magic”. Une manière amusante de mettre en valeur les capacités d'enregistrement vidéo de leur smartphone.

Pour rappel, une fuite massive a révélé de nombreuses informatiques techniques du OnePlus Nord 2 ce mercredi 14 juillet. Ainsi, nous avons pu découvrir le nouveau capteur à selfie à poinçon, en lieu et place du double capteur avant du OnePlus Nord. En outre, l'appareil embarquera visiblement OxygenOS 11 et bénéficiera de trois ans de mises à jour de sécurité et de deux mises à jour majeures de l'OS.