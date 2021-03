Les OnePlus, Xiaomi Mi et Samsung Galaxy S21 font partie des plus belles propositions de smartphones Android en 2021. Mais duquel avez-vous besoin ? Lequel des trois est le meilleur ? Réponse dans ce comparatif.

Le OnePlus 9 a été officiellement dévoilé par le constructeur chinois, qui dégaine ses premiers modèles de smartphones de la génération 2021. L'occasion de soumettre l'appareil à l'exercice du comparatif avec deux autres références de l'écosystème Android positionnées sur le même segment : le Mi 11 de Xiaomi et le Galaxy S21 de Samsung. Alors, lequel des trois mobiles vous correspond et répond le mieux à vos besoins ? Découvrez-le dans les lignes qui suivent !

Fiche technique des OnePlus 9, Mi 11 et Galaxy S21

Vous trouverez dans ce tableau une première vue d'ensemble des points communs et différences entre les trois modèles de smartphone. Nous revenons plus en détail sur les forces et faiblesses de chacun dans les prochains paragraphes.

OnePlus 9 Xiaomi Mi 11 Galaxy S21 Ecran 6,55"

2400 x 1080 pixels

AMOLED

20:9

120 Hz

AMOLED

20:9

120 Hz

HDR10+ 6,81"

1440 x 3200 pixels

AMOLED

20:9

120 Hz

HDR10+ 6,2"

2400 x 1080 pixels

AMOLED

20:9

120 Hz

HDR10+ Chipset Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) Exynos 2100 (5nm) OS Android 11 + OxygenOS 11 Android 11 + MIUI 12.5 Android 11 + One UI 3.1 RAM 8 ou 12 Go 8 ou 12 Go 8 Go Stockage 128/256 Go 128/256 Go 128/256 Go microSD Non Non Non Capteur principal 48 MP grand angle f/1.8

50 MP ultra grand-angle f/2.2

2 MP monochrome 108 MP, f/1.9, 26mm (principal), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS

13 MP, f/2.4, 123˚ (grand angle), 1/3.06", 1.12µm

5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.12µm 12 MP grand angle f/1,8

12 MP ultra grand angle f/2.2

64 MP téléobjectif f/2.0 Capteur selfie 16 MP, f/2.4 20 MP, 27mm, 1/3.4", 0.8µm 10 MP (f/2,2) Batterie 4500 mAh

Warp Charge 65 watts

Recharge sans fil 15W 4600 mAh

Charge rapide filaire 55 watts

Charge rapide sans fil 50W

Recharge rapide inversée 10W 4000 mAh

Recharge filaire 25W

Recharge sans fil 15W

Recharge rapide inversée 4,5W 5G Oui Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte optique sous l'écran Scanner d’empreinte optique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau Non Non IP68

Design

Le OnePlus 9 arbore des dimensions de 160 x 74,2 x 8,7mm. Il est plus imposant sur tous les aspects que le Galaxy S21, plus compact avec ses 151,7 x 71,2 x 7,9 mm. Il est par contre légèrement moins long et large que le Xiaomi Mi 11 (164,3 x 74,6 x 8,1 mm), mais plus épais. Sur la balance, les deux smartphones chinois affichent un peu moins de 200 grammes : 192 pour le OnePlus 9 et 196 pour le Mi 11. Le Galaxy S21 est quant à lui plus léger avec ses 169 grammes.

Pour les matériaux utilisés, OnePlus et Xiaomi respectent la promesse du premium avec un dos en verre Gorilla Glass de Corning. Samsung est plus décevant en misant sur un panneau arrière en plastique, certes de bonne qualité, mais qui ne peut prétendre remplacer du verre. La dalle des trois appareils est protégée par une protection en verre Gorilla Glass Victus de dernière génération.

Seul le Galaxy S21 est certifié IP68 résistant à l'eau et à la poussière, mais cela ne signifie pas que les OnePlus 9 et Xiaomi Mi 11 sont moins étanches : les fabricants ont fait le choix de ne pas payer la certification afin de réduire les coûts. Chaque mobile est doté d'un lecteur d'empreintes sous l'écran, avec une technologie ultrasonique chez Samsung et optique chez OnePlus et Xiaomi.

Grâce à son écran incurvé et ses fines bordures, c'est le Mi 11 qui offre le meilleur ratio écran-corps des trois propositions avec un taux de 91,4% d'occupation de l'écran. Le cadre des OnePlus 9 et Galaxy S21 est un peu plus visible. La caméra frontale est logée dans un poinçon dans les trois cas : en haut au centre chez Samsung et dans le coin supérieur gauche chez Xiaomi et OnePlus.

À l'arrière, le bloc photo est situé en haut à gauche, avec à chaque fois trois capteurs et un Flash LED. Chaque setup a ses particularités. Samsung a collé le bloc comprenant les trois modules se suivant dans le sens de la hauteur au bord avec son S21 et placé la lumière Flash en dehors de celui-ci. Le tout est discret et prend peu de place sur la surface arrière de l'appareil. Chez OnePlus, le triple capteur est là aussi positionné à la verticale, mais moins au bord et avec le LED Flash à l'intérieur. Le Mi 11 propose une forme plus carrée que rectangulaire avec les deux capteurs les plus importants à gauche ainsi que l'autre caméra et le LED Flash à côté. Il s'agit sans doute de l'option la plus originale.

Enfin, les coloris. Le OnePlus 9 est disponible en violet brillant, noir mat ou bleu mat. Le Mi 11 vient en bleu, blanc et gris. Il existe également des éditions spéciales offrant des couleurs plus dorées et violettes plus originales. Le Galaxy S21 peut être acquis en gris, blanc, violet et rose.

Vainqueur : Xiaomi Mi 11 pour les amateurs d'incurvé, Galaxy S21 pour les fans de compact, OnePlus 9 pour un compromis, c'est une question de préférence ici.

Écran

Si les trois smartphones sont équipés d'un écran de technologie AMOLED, on note des disparités dans les fonctionnalités proposées par les différentes dalles. Au niveau de la taille de la diagonale en premier lieu : le Galaxy S21 est un petit format avec son écran de 6,2 pouces, alors que le OnePlus 9 se trouve à peu près dans la moyenne avec 6,55 pouces. Le Mi 11 fait figure de monstre avec sa dalle 6,81 pouces. Mais comme vu précédemment, le smartphone en lui même n'est au final pas beaucoup plus imposant que le OnePlus 9 grâce à ses fines bordures.

Le Mi 11 dispose aussi de la meilleure résolution d'écran : environ 515 pixels par pouce grâce à sa définition d'image Quad HD+ 3200 x 1440p. Les OnePlus 9 et Galaxy S21 affichent de leur côté une qualité Full HD+ 2400 x 1080p, soit une densité de 402 pixels par pouce sur le premier et de 421 ppp pour le second. Autrement, on retrouve le même format allongé 20:9, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité HDR10+ sur les trois modèles. La luminosité maximale en HDR atteint 1100 nits sur le OnePlus 9, 1300 nits sur le Galaxy S21 et 1500 nits sur le Xiaomi Mi 11.

Vainqueur : Xiaomi Mi 11

Performances

C'est l'une des grandes nouveautés de cette année, l'arrivée de puces haut de gamme gravées en 5nm, encore plus puissantes et efficaces énergétiquement. Les OnePlus 9 et Xiaomi Mi 11 sont équipés du SoC Snapdragon 888 de Qualcomm, alors que Samsung a préféré sa plateforme maison Exynos 2100 pour la version européenne de son Galaxy S21. Des composants premium qui délivrent des performances premium ainsi qu'une compatibilité avec la 5G. À ce petit jeu, le Snapdragon 888 s'en sort légèrement mieux que l'Exynos 2100 en matière de puissance brute. Samsung a comblé une partie de son retard sur cette génération, mais un écart existe encore entre ses Exynos et les Snapdragon.

Le Xiaomi Mi 11 est le smartphone Android le plus puissant disponible en France actuellement, assez loin devant le Galaxy S21 sur les benchmarks AnTuTu (708 990 contre 601 031). Les performances du OnePlus 9 doivent encore être mesurées, mais il devrait obtenir un score proche de celui du Mi 11.

Les trois smartphones sont proposés avec 8 Go de RAM, mais les OnePlus 9 et Xiaomi Mi 11 sont également disponibles dans une configuration plus musclée avec 12 Go de mémoire vive. Quant à l'espace de stockage, c'est une égalité parfaite. Les trois mobiles reposent sur la technologie UFS 3.1 et offrent deux options de capacité de mémoire interne : 128 ou 256 Go. Aucun emplacement pour extension de mémoire via microSD n'est à signaler sur ces smartphones.

Vainqueur : OnePlus 9 et Xiaomi Mi 11

Batterie, autonomie et recharge

Plus petit que ses compères, le Galaxy S21 embarque logiquement la batterie la moins imposante, d'une capacité de 4000 mAh. Le OnePlus 9 monte à 4500 mAh et le Xiaomi Mi 11 à 4600 mAh. Bien sûr, l'autonomie d'un mobile ne dépend pas que la taille de sa batterie, mais aussi de sa consommation et de son optimisation. Le Mi 11 est par exemple très gourmand avec son grand écran QHD+ à alimenter. Compte tenu de sa batterie, de son écran seulement FHD+, de sa puce Snapdragon 888 efficace et du sérieux historique de OnePlus en matière d'optimisation, le OnePlus 9 semble être devant en termes d'autonomie sur le papier. Notre test vous en dira plus à ce sujet sur son comportement en utilisation réelle.

Pour la recharge avec câble, OnePlus a souvent un temps d'avance. Il le prouve une nouvelle fois avec sa technologie de recharge filaire Warp Charge 65T à 65W. Le constructeur annonce une journée d'utilisation en seulement 15 minutes de charge et une recharge complète de 0 à 100% en 29 minutes. Le Mi 11 délivre quant à lui une charge jusqu'à 55W permettant de recharger le smartphone de 0 à 100% en 45 minutes. Le Galaxy S21 est le mauvais élève sur cet aspect avec une recharge filaire 25W. Et pour ne rien arranger, le smartphone vient sans chargeur chez Samsung.

OnePlus a par contre longtemps été à la traîne sur la charge sans fil, ce qui se vérifie là aussi. Nous avons droit à une recharge wireless Qi de 15W, et sans fonctionnalité de charge inversée. Le Galaxy S21 offre la même puissance de 15W, mais avec une fonction powerbank de 4,5W pour recharger d'autres appareils avec la batterie du smartphone. C'est le Mi 11 qui se démarque dans cette catégorie avec sa charge sans fil ultra rapide de 50W, couplée à une recharge inversée jusqu'à 10W.

Vainqueur : OnePlus 9 en filaire, Mi 11 en sans-fil

Appareil photo

Le grand point faible des smartphones OnePlus depuis les débuts de la marque est sans doute la photo. À chaque nouvelle itération, le fabricant vante ses progrès, sans pour autant que l'on voit forcément un phénomène marqué de rattrapage sur la concurrence. Cette fois, OnePlus veut être pris au sérieux sur la photo et a tissé un partenariat avec le spécialiste Hasselblad pour l'optique, comme Huawei peut le faire avec Leica par exemple.

Le OnePlus 9 compte sur un capteur principal Sony IMX689 de 48 MP avec ouverture f/1,8 et stabilisation EIS, associé à un module ultra grand-angle de 50 MP f/2,2 (le même que sur le OnePlus 9 Pro) et à une lentille monochrome 2 MP qui va notamment se consacrer à la mesure de la profondeur de champ. La caméra frontale 16 MP f/2.4 est en charge des selfies.

Le Xiaomi Mi 11 embarque un capteur photo de 108 MP avec ouverture f/1.9 et stabilisation optique. Il permet de prendre des photos dans une définition et un niveau de détails très élevés, ce qui sert pour zoomer dans l'image, pour imprimer des photos en grand format ou pour la retouche photo. Le smartphone utilise sinon la technique de pixel binning afin de regrouper quatre pixels en un seul afin de capturer plus de lumière et d'améliorer la qualité. L'appareil shoote alors en 27 MP.

Le Mi 11 est aussi équipé d'un module ultra grand-angle (123°) de 13 MP f/2,4 et d'un macro objectif de 5 MP f/2.4 afin de réaliser de meilleurs gros plans.

Le Galaxy S21 propose un capteur principal grand-angle de 12 MP f/1,8 et un ultra grand-angle (120°) 12 MP f/2,2. Contrairement à ses concurrents, il offre un téléobjectif 64 MP, f/2.0 et OIS autorisant un léger zoom optique de 1,1x et un zoom hybride jusqu'à 3x. Comme d'habitude, le traitement logiciel photo de Samsung est très convaincant.

Enfin vient la question des capacités en vidéo. Le OnePlus 9 peut enregistrer en 8K à 30 images par seconde et en 4K à 30 ou 60 fps. Il dispose d'un mode slow-motion à 480 images par seconde (en 720) ou 240 fps (en 1080p) et d'un mode time-lapse jusqu'à 4K à 30 fps. Le Mi 11 shoote lui aussi en 8K, à 24 ou 30 fps, et en 4K à 30 ou 60 fps. Le slow motion est limité à 240 images par seconde, en 1080p. Quant au Galaxy S21, il offre l'enregistrement vidéo 8K en 24 fps, la 4K à 30 ou 60 fps et un mode slow-motion plus poussé que la concurrence en allant jusqu'à 960 images par seconde en 720p.

Vainqueur : Xiaomi Mi 11 ou Galaxy S21

Logiciel

Les trois smartphones sont basés sur Android 11, la dernière version du système d'exploitation mobile de Google. Mais les interfaces et fonctionnalités restent différentes puisque chaque mobile profite d'une surcouche différente, chacune apportant ses avantages et inconvénients.

La plus complète nous semble être One UI de Samsung, qui en plus de proposer une navigation fluide, dispose de fonctionnalités qui peuvent s'avérer très pratiques selon les besoins, comme le mode DeX permettant de connecter son smartphone à un moniteur ou à un téléviseur pour bénéficier d'une expérience de bureau sur grand écran avec son mobile.

Mais OxygenOS de OnePlus est également une très bonne option et reste l'une des surcouches les plus appréciées de la communauté Android. Selon nous, MIUI de Xiaomi est encore en dessous des deux autres, malgré de bonnes améliorations ces dernières années. Mais le Mi 11 offre tout de même un environnement logiciel tout à fait convenable.

Vainqueur : OnePlus 9 ou Galaxy S21

Prix

Le OnePlus 9 est commercialisé au prix de 719 euros dans sa configuration 8/128 Go et au tarif de 819 euros pour sa variante 12/256 Go.

Le Xiaomi Mi 11 est légèrement plus cher : comptez 799 euros en 8/128 Go et 899 euros en 12/256 Go.

Le Samsung Galaxy S21 est le moins abordable des smartphones présentés dans ce comparatif. Il est vendu 859 euros avec 128 Go de stockage et 909 euros avec 256 Go de mémoire interne.

Les tarifs indiqués sont les prix officiels conseillés par les constructeurs, hors offre promotionnelle.

Vainqueur : OnePlus 9

Conclusion

En termes de rapport qualité-prix, le Galaxy S21 nous semble hors course face à ses deux concurrents. Il est plus cher et offre des prestations moindres sur plusieurs critères clés, comme l'écran, la recharge ou les matériaux utilisés (le seul à être équipé d'un panneau arrière en plastique et non en verre). Il pourra tout de même convenir à ceux qui ne jurent que par One UI et les services Samsung, ou les utilisateurs à la recherche d'un format compact facile à prendre en main.

Entre le Mi 11 et le OnePlus 9, le choix est plus difficile. Le premier cité est plus cher, mais aussi orienté un peu plus premium. Au final, votre usage vous guidera vers la bonne décision. Si vous utilisez la recharge sans fil, le Mi 11 est très intéressant, alors que les deux mobiles excellent sur la recharge filaire et les performances. L'écran du Mi 11 dispose d'un écran incurvé avec une grande diagonale et une définition QHD+, de véritables atouts. Mais certains qui peuvent se contenter de Full HD+ préfèreront un appareil plus facile à prendre en main comme le OnePlus 9. Ensuite, c'est une question de goût entre OxygenOS et MIUI. Pour nous, l'interface de OnePlus est plus agréable que celle de Xiaomi.