OxygenOS : OnePlus va ajouter ces 7 fonctionnalités à la demande des fans

OnePlus vient de lever le voile sur les 7 futures fonctionnalités qui seront ajoutées à OxygenOS. Sur demande de sa communauté d'utilisateurs, la firme chinoise va notamment permettre de faire des captures d'écran partielles, personnaliser l'écran de verrouillage, de garder un oeil sur les scores de ses jeux préférés ou d'activer un mode économie d'énergie extrême.

Souvenez-vous : en mars dernier, OnePlus lançait le programme IDEAS sur son forum officiel. La jeune marque chinoise invitait les utilisateurs de sa communauté à proposer des idées destinées à améliorer OxygenOS, la surcouche Android maison des smartphones OnePlus.

Dans un premier temps, ce programme était proposé en version beta. Lors de cette première phase, OnePlus a recueilli plus de 5000 idées. Disponible en version finale depuis septembre, le programme a récolté plus de 7000 idées. Sur base des suggestions formulées par la communauté, le constructeur a défini 7 nouvelles fonctionnalités qui seront bientôt intégrées à l'interface d'OxygenOS. Sur son forum, OnePlus détaille les fonctionnalités retenues.

Sur le même sujet : OnePlus 8T – la mise à jour OxygenOS 11.0.4.5 améliore les performances et le rendu photo

OnePlus dévoile les 7 futures fonctionnalités de l'interface OxygenOS

Tout d'abord, OnePlus s'engage à permettre aux utilisateurs de définir un niveau de volume par défaut différent sur chaque application. L'interface laissera l'usager définir ses propres réglages par application. Par exemple, le niveau de volume pour Youtube pourra être réglé sur élevé, celui de l'application Téléphone sur moyen etc. De plus, l'option va empêcher certaines applications de mettre en pause la musique de votre smartphone.

OnePlus permettra aussi de faire des captures d'écran plus précises. Comme sur un ordinateur, vous pourrez capturer une partie seulement de l'image. Plus besoin de redimensionner la capture d'écran après coup dans l'application Photos afin de cacher certaines parties.

OxygenOS laissera désormais les utilisateurs personnaliser l'écran de verrouillage à leur souhait. Vous pourrez notamment changer la couleur, la typographie et la forme de l'heure ou afficher des informations sur la météo. De même, OxygenOS permettra d'ajouter des raccourcis vers vos applications favorites ou vers des fonctionnalités souvent utilisées. La marque assure que ces éléments pourront facilement être modifiés dans les réglages. “Nous avons travaillé sur la possibilité de personnaliser des composants comme l’écran de verrouillage. Tout ça fait partie intégrante de l'ensemble du système d'exploitation, sa mise en œuvre prend donc plus de temps” tempère OnePlus.

Bientôt, OnePlus proposera sa propre déclinaison d'AirDrop sur OxygenOS. Chez Apple, cette fonctionnalité consiste à partager sans fil des fichiers d'un ordinateur à un smartphone, ou d'un téléphone à un autre, en quelques clics. Sur le forum, le constructeur met l'accent sur la facilité d'utilisation mais ne détaille pas le fonctionnement complet de sa solution.

Sur demande d'un utilisateur féru de jeu vidéo FPS sur mobile, OnePlus ajoutera aussi un compteur permettant aux joueurs de suivre leurs performances. La firme assure que ce compteur de scores est en développement depuis un certain temps et qu'il sera déployé dans une «future mise à jour du système». L'option sera ajoutée à Game Space, l'application qui regroupe tous les jeux installés sur un smartphone OnePlus.

Un mode sombre qui misera sur des fonds et des éléments noirs plutôt que gris est également en cours de développement. Ce nouveau mode sombre, encore plus noir que celui intégré par défaut sur Android, était déjà dans les cartons de OnePlus depuis un certain temps. Là encore, la firme souligne que sa mise au point risque de prendre du temps.

Enfin, OnePlus travaille sur un mode économie d'énergie extrême et radical. Pour conserver l'autonomie de la batterie, ce mode va désactiver la quasi totalité des fonctionnalités du smartphone. Concrètement, vous pourrez uniquement passer un coup de fil et envoyer des SMS. “Nous avons remarqué que lorsque des utilisateurs sont dans l'incapacité de recharger leur smartphone, la durée de vie de leur téléphone prime sur une expérience d'utilisation plus complète. Lorsque les utilisateurs activeront cette fonctionnalité, nous ferons de notre mieux pour donner la priorité à la durée de vie de la batterie” explique OnePlus.

OnePlus détaille aussi les idées qui ont été refusées à l'issue du processus de sélection. La marque chinoise a notamment rejeté la possibilité d'afficher des notifications autour du trou de l'écran, l'ajout d'animations lorsque le smartphone se recharge ou se connecte à un accessoire ou des commandes inspirées de la mise à jour iOS 14 sur iPhone. Que pensez-vous de ces nouveautés ? On attend votre avis dans les commentaires.