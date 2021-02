Galaxy S21 : le Snapdragon 888 est meilleur que l’Exynos 2100, selon un benchmark SPENCint

Le verdict est tombé : le Snapdragon 888 est meilleur que l'Exynos 2100. Alors que le second était supposé être plus puissant que son rival, c'est finalement le processeur de Qualcomm qui a réalisé de meilleures performances au benchmark SPENCint. Le Kirin 9000 obtient également un bon score, bien qu'en deçà de celui-ci de ses concurrents.

Coup dur pour les utilisateurs européens du Galaxy S21. Le compte Twitter “Golden Reviewer” a révélé les scores d'un benchmark SPECint, et ils ne sont pas en faveur de l'Exynos 2100. Son rival, le Snapdragon 888, est en effet 7% plus performant, principalement à cause d'une “mauvaise gestion de la température” qui le ralentit lorsqu'il chauffe trop. Résultat : l'Exynos 2100 est environ 12% moins efficace que le processeur de Qualcomm.

Pourtant, celui-ci devait être plus puissant que le Snapdragon 888, d'après les informations ayant fait surface avant son annonce officielle. Samsung s'est également montrée très confiante lors de sa conférence aux CES 2021 qui a présentée l'Exynos 2100. Toutefois, le benchmark révèle une très nette amélioration du SoC d'une génération à une autre : en le comparant au Exynos 990, on constate un écart de 28% sur la rapidité et de 53% sur l'efficacité. De quoi consoler les consommateurs européens, qui se sont encore vus privés de Snapdragon cette année.

Le Snapdragon reste supérieur à l'Exynos

Le constat est le même sur les versions mid core des deux processeurs Exynos : le modèle 2100 est 66% plus rapide et 11% plus efficace que le 990. Samsung n'a donc pas lésiné sur les améliorations, et son dernier SoC tient très largement la route. Néanmoins, Qualcomm continue de faire mieux avec son Snapdragon 888, ce qui ravira les propriétaires des OnePlus 9 et Xiaomi Mi 11 qui en seront équipés.

À lire également – Samsung travaille sur deux nouvelles puces Exynos premium dont une avec GPU AMD

Il est par ailleurs à noter que la version Cortex-178 du Snapdragon est 12% plus rapide que la version Cortex-X1, grâce à des fréquences plus hautes. En revanche, il reste 26% moins efficace que le modèle haut de gamme. On retrouve également dans le benchmark le Kirin 9000, le SoC le plus puissant de Huawei qui propulsera le Mate X2. Ce dernier se retrouve 3e du classement, derrière le Snapdragon 888 et l'Exynos 2100. Vous pouvez consulter le benchmark dans son intégralité ci-dessous :