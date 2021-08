OnePlus 9 RT : la firme dévoilerait son premier smartphone sous OxygenOS 12 en octobre 2021

Surprise, la famille des OnePlus 9 n’a pas fini de s’agrandir. Après l’annulation du OnePlus 9T, le constructeur chinois aurait finalement décidé de se rabattre sur le OnePlus 9 RT. Relativement similaire au OnePlus 9R, il sera le premier smartphone de la marque à sortir sous OxygenOS 12.

OnePlus nous a habitués à modifier ses plans à la dernière minute. L’année dernière déjà, le OnePlus 8 T Pro a finalement laissé sa place à OnePlus 8T universel. Cette année, avec le lancement des OnePlus 9, on s’attendait à ce que d’autres modèles viennent compléter la gamme. Cela a été le cas avec le OnePlus 9R, qui aurait dû être suivi par le OnePlus 9 T. Puis, pour des raisons obscures, celui-ci semble avoir été annulé. À la place, la firme chinoise a d’autres plans en tête : le OnePlus 9 RT.

Alors, qu’en est-il de ce smartphone surprise ? Selon une source interne, ce dernier apporte de légères améliorations par rapport au OnePlus 9 R. En effet, la fiche technique est sensiblement la même. On retrouve un écran AMOLED 120 Hz ainsi qu’une batterie 4500 mAh compatible à la charge 65 W. Pour le processeur, les informations indiquent une version améliorée du Snapdragon 870, mais qui ne serait pas le Snapdragon 888.

Sur le même sujet : OnePlus 9T — la sortie du smartphone annulée en raison de la pénurie de composants ?

Le OnePlus 9 RT sera le premier smartphone de la marque sous OxygenOS 12

Le smartphone a également droit à un meilleur capteur photo, en reprenant le Sony IMX766 de 50 MP déjà présent sur les OnePlus 9 ainsi que sur le Nord 2. Tout comme ce dernier, il s’agira du capteur principal. Mais la principale nouveauté de ce modèle est sans doute sa surcouche. En effet, le OnePlus 9R sera le premier smartphone de la firme sous OxygenOS 12. Basée sur Android 12, cette mise à jour se basera ColorOS, comme ce sera le cas pour les OnePlus 8 en début d’année prochaine.

OnePlus dévoilerait son 9 RT durant le mois d’octobre prochain. Pour ce qui est de l’Europe et des États-Unis, il n’est pas certain que le constructeur prévoit d’y proposer son smartphone. En effet, le Nord 2 fait déjà office de milieu de gamme dans les pays occidentaux, et il paraît peu envisageable que OnePlus décide de positionner un nouveau téléphone sur ce secteur.

Source : Android Central