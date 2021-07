OnePlus 9T : la sortie du smartphone annulée en raison de la pénurie de composants ?

Le OnePlus 9T, censé débarquer en septembre 2021, pourrait ne jamais voir le jour. C'est en tout cas ce qu'affirme le leaker réputé Max Jambor. Les raisons de cette éventuelle annulation restent floues, mais de nombreux spécialistes s'accordent à dire que la pénurie de semi-conducteurs serait la principale cause de ce revirement.

Depuis des années, OnePlus a pour habitude de lancer un smartphone accessible suivi de sa déclinaison haut de gamme. En 2020, les OnePlus 8 et 8 Pro ont donc ouvert le bal, suivi de l'excellent OnePlus 8T. En 2021, il est attendu que le constructeur adopte la même stratégie. Après avoir lancé les OnePlus 9 et 9 Pro en mars 2021, les fans de la marque attendent donc avec impatience le OnePlus 9T, une nouvelle variante haut de gamme.

Pour l'heure, très peu d'informations ont filtré à son sujet, hormis le fait que le OnePlus 9T pourrait embarquer un capteur 108 MP à l'instar du Xiaomi Mi 11. Ce capteur serait accompagné d'une optique signée Hasselblad. Logique, quand on sait que ce spécialiste de l'optique a signé un partenariat avec le constructeur chinois.

En outre, le OnePlus 9T fonctionnerait sous ColorOS, et non sous OxygenOS, la surcouche maison de OnePlus. Il s'agirait d'une conséquence directe de la fusion entre Oppo et OnePlus. Or, une nouvelle information parue ce mardi 27 juillet 2021 pourrait bien briser les espoirs des utilisateurs. D'après le leaker réputé Max Jambor, OnePlus aurait décidé purement et simplement d'annuler la sortie du OnePlus 9T.

OnePlus contraint d'annuler le OnePlus 9T en raison de la pénurie ?

Malheureusement et comme à son habitude, l'insider n'est pas vraiment en avare en informations. Reste que de nombreux spécialistes et analystes ont évoqué ce scénario récemment. Selon eux, la pénurie mondiale de semi-conducteurs aurait poussé OnePlus à revoir ses plans concernant le OnePlus 9T. Faute d'avoir des composants en quantité suffisante, le constructeur pourrait bien repousser le lancement du OnePlus 9T en 2022.

En outre, il est également possible que OnePlus ait choisi de revoir sa stratégie commerciale, qui consiste pour l'instant au lancement de deux gammes distinctes par an. Rappelons qu'en 2020, OnePlus avait déjà bouleversé ses plans en annulant la sortie du OnePlus 8T Pro. La firme s'était justifiée en affirmant vouloir se concentrer sur les smartphones à petit budget. D'autre part, OnePlus pourrait effectivement choisir de privilégier le OnePlus Nord 2, son prochain milieu de gamme à venir ce 28 juillet 2021, au détriment du OnePlus 9T Pro. Bien entendu, il convient de prendre les déclarations de Max Jambor avec de grosses pincettes.

