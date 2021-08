OnePlus 8 et 8 Pro : les Bitmojis débarquent avec la dernière mise à jour

La dernière mise à jour OxygenOS à destination des OnePlus 8 et 8 Pro intègrent les Bitmojis. De quoi donner du style à votre écran d'accueil. Bien entendu, le patch propose également diverses améliorations et optimisations.

Les propriétaires de OnePlus 8 et 8 Pro seront ravis d'apprendre que le constructeur vient de déployer une nouvelle mise à jour OxygenOS. Attention toutefois, ne vous attendez pas à une révolution. En effet, la principale nouveauté apportée par ce patch réside en l'intégration des Bitmojis AOD, une fonctionnalité d'ores et déjà présente sur les OnePlus 9 et 9 Pro, le OnePlus 9R et le OnePlus Nord.

Conçu en partenariat avec Snapchat Bitmoji, cette fonctionnalité “est un moyen amusant et expressif de représenter le vous numérique qui vit à l'écran, rendant votre téléphone unique et vous permettant de vous démarquer au premier coup d’œil”, comme l'explique OnePlus sur son blog officiel.

En d'autres termes, vous pourrez afficher votre avatar Bitmoji sur votre écran d'accueil en Always-on-Display. Le petit personnage se déplacera tout seul de manière verticale et pourra changer de pose tout au long de la journée en fonction de votre activité et de certaines données (comme la météo ou encore l'autonomie restante).

Des Bitmojis et des correctifs pour les OnePlus 8 et 8 Pro

Par ailleurs, notez que OnePlus profite de cette mise à jour pour installer d'emblée sa boutique d'applications, le OnePlus Store, sur votre appareil. Si vous n'êtes pas très fan du marketing passif agressif, rien ne vous empêche de le désinstaller bien entendu. Le patch introduit également la mise à jour de sécurité Android d'août 2021 et apporte également plusieurs correctifs et optimisations. Les portraits de la caméra à selfie sont par exemple de meilleure qualité, certains problèmes de navigation ont été corrigés, et la stabilité globale du système a été améliorée.

Comme d'habitude, la mise à jour est déployée progressivement, et il est possible de ne pas y avoir encore accès. Il faudra simplement faire preuve de patience. Pour rappel, OnePlus a confirmé qu'il allait déployer en 2022 ColorOS en lieu et place d'OxygenOS sur les OnePlus 8, 8T et 8 Pro en Chine. Le constructeur n'a pas encore détaillé sa stratégie concernant les autres territoires, et notamment la France.

