OnePlus 9 Pro : voici la fiche technique de l’écran et des capteurs photo

La fiche technique des OnePlus 9 Pro se dévoile à la faveur d'une nouvelle fuite. Des captures d'écrans réalisées sur une unité de pré-production détaillent plusieurs caractéristiques du smartphone.

Envie de savoir ce que OnePlus nous réserve avec son OnePlus 9 Pro ? La marque doit lancer dans les prochaines semaines trois nouveaux smartphones, les OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R. Les appareils standard et Pro tourneront sous la dernière puce Snapdragon 888 tandis que le OnePlus 9R devrait embarquer une puce Snapdragon 690 plus milieu de gamme.

Outre la puce, on connaît déjà quelques unes des caractéristiques du OnePlus 9 Pro. Un faisceau de fuites teasent un écran Fluid AMOLED 6.67″ doté du taux de rafraichissement 120 Hz. D'autres indiscrétions parlent de 8 Go de RAM avec même une option 12 Go de RAM. Le stockage interne devrait être de 128 Go. Néanmoins jamais jusqu'ici n'avions nous eu de confirmation aussi claire de ces caractéristiques.

Des captures-écran des caractéristiques du OnePlus 9 Pro font surface

Le site Techmaniacs reprend en effet des captures écran prises sur le OnePlus 9 Pro qui confirment l'ensemble de ces caractéristiques. Ces captures montrent également la nouvelle interface de l'application native de prise de photos – ce qui permet pour la première fois d'avoir le détail de l'ensemble de capteurs photo du smartphone.

Les deux stars de cet ensemble seront un capteur 48 MP accompagné de ce qui semble être un ultra-grand angle 50 Mp. Ces capteurs sont accompagnés de deux autres aux caractéristiques plus modestes, de 8 MP et 2 MP. Bien sûr, il est probable que ces deux derniers capteurs aient la même fonction que les deux capteurs à la définition la plus modeste sur le OnePlus 8T.

Le OnePlus 8T embarque en effet, à côté du capteur 48 MP et 16 MP, un capteur 5 MP dédié aux macros et 2 MP dédié à la profondeur de champ – ce qui permet par exemple à l'appareil de délivrer un meilleur effet Bokeh. Pour l'heure, OnePlus doit encore dévoiler la date de la conférence de présentation qui dévoilera les OnePlus 9.

L'attente ne devrait pas être très longue : le OnePlus 8 par exemple, avait été dévoilé par la marque un 21 avril.

Source : Techmaniacs