OnePlus 9 : rendez-vous le 8 mars 2021 pour découvrir tous les modèles, c’est officiel

OnePlus vient de publier une affiche teasing nous donnant rendez-vous pour le 8 mars prochain. Tous les regards se tournent évidemment vers la gamme OnePlus 9, prévue pour ce mois-ci. Trois smartphones sont attendus, selon les fuites.

Le 8 mars sera une date à cocher sur votre calendrier si vous êtes un adepte des produits OnePlus. La marque sino-finlandaise vient en effet de publier une affiche teasing nous donnant rendez-vous ce jour.

C’est Pete Lau, le PDG de OnePlus, qui a publié un tweet dans lequel on voit une photo de la Terre prise depuis la lune avec l’accroche « Something new is on the horizon». Comme le note très justement The Verge, cette photo a été prise par la mission Apollo 8 en 1968 avec un appareil conçu par le constructeur Hasselblad, ce qui pourrait être un indice sur un partenariat avec les deux sociétés. En tout cas, OnePlus veut miser sur la photographie, qui a toujours été son point faible. Lundi prochain, nous aurons donc un peu plus d’information sur l’avenir de la marque, même si les fuites nous ont déjà appris pas mal de choses (dont cette date du 8 mars). Au menu, nous aurions trois téléphones.

Trois smartphones OnePlus devraient être présentés

Le premier serait le OnePlus 9 classique, avec un écran de 6,55 pouces en 1080p (avec un taux de rafraichissement de 120 Hz) ainsi qu’un processeur Qualcomm Snapdragon 888. Le OnePlus 9 Pro partagerait le même processeur, mais serait doté d’une dalle Super AMOLED de 6,67 pouces en QHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui le rendrait très intéressant.

A lire aussi – OnePlus 9 et 9 Pro : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir

Le troisième modèle, le OnePlus 9R, serait lui plus abordable. Toujours équipé d’un écran Super AMOLED en Full HD+ (mais avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz), il disposerait d’un processeur plus modeste que les deux autres, à savoir un Snapdragon 690. En plus de ces trois mobiles, OnePlus devrait également dévoiler sa toute première smartwatch pour accompagner ce lancement. Dans tous les cas, nous découvrirons très certainement ces quatre produits dès la semaine prochaine. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire sur le site de OnePlus afin d’être prévenu par mail des nouveautés.

Et vous, attendez-vous ces nouveaux OnePlus 9 ?