OnePlus prépare un OnePlus 9E avec écran 90 Hz et Snapdragon 690

Selon une fuite, OnePlus prépare une version moins chère des OnePlus 9 et 9 Pro baptisée OnePlus 9E. La fiche technique, moins premium, le rapproche de certains OnePlus Nord. Des infos sur le OnePlus 9 font également surface.

OnePlus se prépare à lancer cette année non pas deux mais trois OnePlus 9 : à côté du OnePlus 9 et du 9 Pro, les caractéristiques du OnePlus 9E viennent en effet de faire surface ce mercredi 24 février 2021. Selon Techmaniacs, un blog basé en Grèce, le OnePlus 9E embarquera un écran 6,5″ FHD+ (2 400 x 1 080) doté d'un taux de rafraichissement 90 Hz. Il a également, on vous le disait, un Snapdragon 690, une puce milieu de gamme assez puissante.

Cette puce gravée en 8 nm embarque le dernier modem 5G Qualcomm Snapdragon X51, le tout accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stoclage interne. Elle prend également en charge les capteurs photo très haute définition. Le smartphone devrait notamment embarquer un capteur principal 64 mégapixels accompagné dans le même module d'un capteur 8 mégapixels ultra grand angle.

Des infos sur le OnePlus 9E font surface grâce à une fuite

Côté énergie on devrait avoir une batterie généreuse de 5000 mAh qui devrait en faire une référence en matière d'autonomie. Le smartphone devrait être compatible avec un système de recharge rapide non précisé. Compte-tenu du positionnement, il serait étonnant que ce smartphone propose la recharge sans fil – un composant jugé inutile et trop cher sur ce type de gamme par OnePlus.

Les trois modèles devraient être lancés à l'issue du même événement en mars. Comme vous pouvez le constater la fiche technique du OnePlus 9E, si elle se confirme, rapproche davantage l'appareil des milieu de gamme que sont les OnePlus Nord. Or ce n'est pas la seule info reprise par Techmaniacs. Une capture de l'écran A propos du smartphone confirme certaines des caractérstiques techniques du OnePlus 9 (modèle numéro LE2113).

Ainsi le OnePlus 9 embarquera bien un Snapdragon 888 accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Côté capteurs photo on aura un arrangement triple pour le capteur principal (48+50+2 MP). L'écran “Fluid AMOLED” de 6,55″ proposera le taux de rafraichissement 120 Hz. Le smartphone sera proposé dès la sortie de boîte sous Android 11.

Source : Techmaniacs