Le OnePlus 8 serait officiellement étanche et certifié IP68, révèle un leaker réputé. Comme dans le cas de la recharge sans fil, OnePlus aurait finalement changé d’avis et décidé d’investir dans une certification officielle.

Ce 15 février, Max J, un informateur réputé du monde du smartphone, a mis en ligne un mystérieux rendu sur son compte Twitter. L’image, conçue par ses soins, montre un téléphone avec un écran troué traversé par une inscription « Water ». Au vu du design du smartphone, il s’agirait vraisemblablement du OnePlus 8. Peu après, Max J a d’ailleurs retweeté l’article de nos confrères de Phone Arena qui table sur un OnePlus 8 certifié IP 68. Le doute n’est donc plus permis : le leaker évoque bien les prochains smartphones de OnePlus.

Ce n’est pas la première fois que l’informateur évoque les OnePlus 8 ces derniers mois. Plusieurs mois avant que OnePlus ne confirme l’information, Max J a notamment teasé l’écran 120 Hz du OnePlus 8 Pro. Plus récemment, le leaker a annoncé l’arrivée de la recharge sans fil chez OnePlus quelques jours avant que la marque ne rejoigne le Wireless Power Consortium, le consortium derrière le développement de la norme de recharge par induction QI. On accorde donc un certain crédit aux informations partagées par le leaker.

OnePlus aurait finalement décidé de se payer une certification IP68

Si on en croit Max J, OnePlus pourrait donc lancer son premier smartphone officiellement étanche et certifié IP 68 dans les mois à venir. Jusqu’ici, la marque chinoise a toujours préféré faire l’impasse sur cette certification. En 2018, OnePlus estimait que la certification coûtait beaucoup trop cher et risquait donc de faire gonfler le prix de vente final.

« Nous savons qu’une classification IP serait le moyen le plus simple de prouver la résistance à l’eau de nos smartphones mais une certification ne permet pas de mettre en avant une expérience réelle » expliquait OnePlus lors de la sortie des OnePlus 7. Les derniers smartphones de OnePlus sont pourtant étanches et résistants à la poussière, assurait la marque dans plusieurs spots publicitaires. Ils ne bénéficient tout simplement pas de la certification officielle IP67 ou IP68 pour le prouver et rassurer les utilisateurs. OnePlus précisait d’ailleurs que les dégâts engendrés par une immersion dans l’eau ne seront pas couverts par la garantie. Avec l’arrivée de la certification IP68, la donne va-t-elle changer ? On vous en dit plus dès que possible.

