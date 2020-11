Le 3e modèle de la série OnePlus 9 s’appellerait le OnePlus 9E, que la firme prévoirait de dévoiler en début d’année prochaine. Difficile encore de savoir dans quelle gamme de prix se situera ce nouveau smartphone, ou s’il sera plus ou moins performant que les deux autres modèles. Il semblerait en tout cas que OnePlus rapproche sa stratégie de celle de Samsung en proposant des appareils pour tous les portefeuilles.

Quelques sources avaient déjà révélé que la marque préparerait 3 variantes différentes du OnePlus 9. De nouvelles fuites révèlent que le 3e modèle s’intitulerait « 9E« . Si la firme reprend ses habitudes, on peut logiquement s’attendre à retrouver cette nouvelle version aux côtés du OnePlus 9 et 9 Pro. Il est très probable que son lancement soit prévu pour mars 2021, à l’instar des autres smartphones de la gamme.

Ce nom nous vient du leaker renommé Max J, connu pour avoir déjà dévoilé des informations sur les smartphones du constructeur chinois. « Il reste encore à savoir si le 9E sera plus cher que le OnePlus 9 standard ou s’il sera encore plus abordable ». En effet, on ne connaît pas encore ni le prix ni les performances de dernier. Il est encore difficile pour l’heure de spéculer sur ses caractéristiques.

OnePlus veut proposer des modèles à tous les prix

Il semblerait néanmoins que OnePlus cherche à imiter ses concurrents en proposant des smartphones à différentes gammes de prix. On retrouve ainsi les OnePlus Nord N en entrée de gamme, les OnePlus Nord en milieu de gamme, les OnePlus standard comme flagship et les OnePlus Pro en haut de gamme, qui propose toutes les fonctionnalités des smartphones modernes.

Si l’on ne sait encore que très peu de choses sur le 9E, les deux autres modèles de la future gamme ont déjà dévoilé certaines de leurs caractéristiques. L’appareil photo 48 mégapixels du OnePlus 9 sera similaire au 8T, tandis que le design du OnePlus 9 Pro a fait l’objet d’une vidéo ayant fuité hier. Les deux smartphones devraient être équipés d’un processeur Snapdragon 875 et d’au moins 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. On peut s’attendre à ce que leur batterie se recharge plus rapidement que celle de leurs prédécesseurs.

Source : Voice