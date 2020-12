OnePlus 9 : des photos volées confirment le design du smartphone

Le OnePlus 9 apparaît dans une poignée de photos volées. Plusieurs mois avant l’annonce, cette nouvelle fuite confirme le design de la déclinaison standard, dont le retour de l’écran troué et un bloc photo vertical rectangulaire au dos. Dans la foulée, la fuite divulgue plusieurs éléments clés de la fiche technique.

Ce 12 décembre 2020, nos confrères de Phone Arena ont publié plusieurs photos volées montrant un prototype fonctionnel du OnePlus 9 standard. La véracité des clichés a été confirmée par Max Jambor, un informateur allemand très bien renseigné sur les plans de OnePlus. De plus, les photos volées corroborent les précédentes fuites, dont les rendus 3D de 91Mobiles.

Sur la face avant, le smartphone est recouvert d’un écran troué cerclé de fines bordures. La cavité qui renferme le capteur photo frontal est située dans le coin gauche. Sur la face arrière, OnePlus intègre un triple capteur vertical composé de deux larges modules et d’un objectif de taille restreinte. Sur la tranche, on distingue le traditionnel curseur d’alerte (Alert Slider), un bouton physique qui permet de changer facilement le mode de notifications et de son sans devoir accéder à l’interface. On remarquera que le logo OnePlus au dos a été remplacé par un autre, prototype oblige. Cette précaution permet parfois d’éviter les fuites.

La fiche technique du OnePlus 9 se dévoile

Citant une « source anonyme », Phone Arena dévoile plusieurs informations concernant la fiche technique du OnePlus 9. Le terminal serait construit autour d’un écran AMOLED FHD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,55 pouces avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Le taux de rafraîchissement élevé n’est donc plus réservé à la déclinaison haut de gamme.

Sans grande surprise, le OnePlus 9 sera alimenté par le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm (une puce gravé en 5nm) couplé à 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. L’autonomie serait confiée à une batterie de 4500 mAh. Côté photographie, le média n’a pas pu obtenir d’informations. Néanmoins, Phone Arena estime que la jeune marque chinoise miserait sur un capteur photo principal de 48 mégapixels accompagné d’un objectif de 16 mégapixels.

Aux dernières nouvelles, OnePlus dévoilera les OnePlus 9, OnePlus 9 et OnePlus 9E dès le mois de mars 2021. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Phone Arena