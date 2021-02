OnePlus 9 : ouf, le chargeur sera bien inclus dans la boîte !

Les OnePlus 9 seront bien vendus avec un chargeur inclus dans la boîte. Contrairement à Apple et Samsung, OnePlus ne fera pas l'impasse sur le bloc secteur. Dans la foulée, une fuite dévoile la taille des batteries des smartphones de la gamme.

Fin 2020, Apple a pris une nouvelle décision polémique. La firme de Cupertino a décidé de ne plus fournir de chargeur dans la boîte de ses smartphones, dont les iPhone 12. Pour justifier sa décision, Apple a mis en avant une foule de considérations écologiques. Après s'être allègrement moqué de son rival, Samsung lui a emboité le pas. Ainsi, la marque sud-coréenne n'a pas inclus de chargeur dans la boîte des Galaxy S21. Comme Apple, Samsung se contente de glisser un câble de recharge USB-C dans la boîte.

Dans ces conditions, on s'attend à ce que de nombreuses marques se décident à ne plus inclure de chargeur dans la boîte de leurs smartphones. Visiblement, ce n'est pas le cas de OnePlus. D'après les informations de Max Jambor, un informateur allemand réputé, la jeune marque chinoise va bien fournir un chargeur secteur dans la boîte des OnePlus 9. Le leaker s'est déjà distingué à plusieurs reprises en révélant les plans de OnePlus des mois avant une annonce officielle. L'an dernier, il a notamment annoncé l'arrivée de la recharge sans fil avant tout le monde.

Une batterie de 4500 mAh pour les OnePlus 9 et 9 Pro

Dans un autre post sur Twitter, Max Jambor révèle la taille des batteries qui alimentent les OnePlus 9. La version Pro et le modèle standard seront équipées de batteries 4500 mAh. Á titre de comparaison, l'autonomie du OnePlus 8T, le dernier flagship de la marque, est confiée à une batterie similaire de 4500 mAh. Au sein des OnePlus 8, on trouve une batterie de 4300 mAh, contre 4510 mAh pour le OnePlus 8 Pro.

Aux dernières nouvelles, OnePlus présenterait les OnePlus 9 dans le courant du mois de mars 2021. En miroir de Samsung, la marque chinoise aurait décidé d'avancer de plusieurs semaines la sortie de ses nouveaux smartphones haut de gamme. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.