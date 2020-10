iPhone 12 : le chargeur et les écouteurs ne seront livrés avec le téléphone par souci d’écologie

Apple a dévoilé hier ses nouveaux iPhone 12. A l’occasion de cette conférence, la marque de Cupertino a annoncé une nouvelle mesure qui concerne aussi bien les nouveaux modèles que les anciens : les chargeurs et les écouteurs ne seront plus livrés dans la boîte. Une mesure prise par souci d’écologie, mais cela va-t-il réellement changer les choses ?

L’écologie est une des obsessions d’Apple. La marque espère atteindre l’objectif du 0% carbone dès 2030, notamment grâce à un campus et des data centers fonctionnant à l’énergie 100% renouvelable ou encore en économisant des matériaux. C’est pourquoi Apple ne livrera plus de chargeur ni d’écouteurs dans ses boîtes.

Cette nouvelle mesure sera appliquée pour les nouveaux iPhone 12 fraîchement présentés, mais également pour tous les anciens produits de la marque encore commercialisés. Dans la boîte de votre produit Apple, vous trouverez donc le téléphone, un câble Lightning vers USB Type-C… et c’est tout.

Une mesure écologique… et économique

Le but ici sera de rendre les boîtes plus petites et ainsi économiser sur le transport à grande échelle. Apple précise par exemple qu'avec ce format, il peut mettre 70% de boîtes en plus sur les palettes et qu'à terme, cela lui permettra d'utiliser moins de véhicules pour les transporter. L'autre objectif est également d’économiser sur les matériaux de fabrication, très polluants. Apple part du principe que vous avez forcément un chargeur chez vous, ainsi qu’une paire d’écouteurs. Lisa Jackson, qui a présenté la mesure lors de la conférence, indique en effet que 700 millions de paires d’écouteurs sont en circulation et plus de deux milliards de chargeurs. Et si vous n’en avez pas ? Aucun problème, puisqu’il sera toujours possible d’en acheter séparément sur le site d’Apple… au prix fort, bien sûr.

Cette mesure est écologique autant qu’économique et Apple espère bien être suivi par les autres constructeurs. Cependant, il y a un hic : la France. En effet, l’article L34–9 du Code des postes et des communications électroniques promulgué en 2010 oblige chaque constructeur à livrer des écouteurs avec ses téléphones. Un principe de précaution unique au monde pour limiter l’exposition aux émissions téléphoniques supposées. Pour ce cas particulier, on ne sait donc pas comment Apple va s’en sortir : un packaging exceptionnel ou encore des écouteurs livrés à part ?