OnePlus 8T : c’est officiel, il n’y aura pas de version Pro

Pete Lau, le patron de OnePlus, a confirmé sur Twitter que le OnePlus 8T ne sera pas accompagné d’une version Pro. Il estime en effet qu’il n’y a aucune amélioration à apporter au OnePlus 8 Pro. Celui restera le flagship de la marque jusqu’à la sortie de son successeur en 2021. Un choix qui permet de faire quelques hypothèses sur la fiche technique du OnePlus 8T.

Il y a trois semaines, nous rapportions dans nos colonnes une fuite affirmant qu’il n’y aurait pas de OnePlus 8T Pro pour accompagner le OnePlus 8T dont l’officialisation est attendue le 14 octobre prochain. Selon le blogueur à l’origine de cette information, le smartphone caché derrière le nom de code « Kebab2 » aurait été abandonné. Et seul celui répondant au nom de « Kebab », le OnePlus 8T, sortirait cet automne.

Aujourd’hui, Pete Lau, le CEO de OnePlus, a publié un message sur son compte Weibo pour confirmer l’information : il n’y aura pas de version Pro pour accompagner le lancement du OnePlus 8T. Il explique dans son message qu’il n’y a pas suffisamment d’améliorations à apporter au OnePlus 8 Pro pour justifier un renouvellement. Le OnePlus 8 Pro restera donc le flagship de la marque jusqu’à l’arrivée d’un réel successeur en début d’année prochaine.

Une fiche technique inspirée du OnePlus 8 Pro

L’absence d’un OnePlus 8T Pro nous permet donc d’affiner nos hypothèses concernant le OnePlus 8T. En effet, si le OnePlus 8 Pro reste le flagship de la marque, il serait malvenu que le OnePlus 8T lui soit supérieur. Nous pensons donc que le OnePlus 8T disposera d’une fiche technique placée entre celle du OnePlus 8 et celle du OnePlus 8 Pro. Et cela se confirme en partie grâce aux informations déjà officielles au sujet du prochain smartphone de la marque.

Le taux de rafraichissement à 120 Hz pour la dalle du OnePlus 8T est déjà officiel. La recharge rapide 65 watts (développée certainement en collaboration avec Oppo) a également été confirmée par Pete Lau sur Twitter. Pour le reste, il s’agit de rumeur, de supposition et de fuites : Snapdragon 865 de Qualcomm, écran AMOLED 6,55 pouces, 8 ou 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, quadruple capteur photo 48+16+5+2 mégapixels (sans zoom optique), capteur selfie 32 mégapixels, batterie 4500 mAh. Côté prix, le OnePlus 8T serait proposé à partir de 799 euros, soit un peu plus cher que le OnePlus 8.

Source : Weibo