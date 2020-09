OnePlus 8T : présentation officielle le 14 octobre 2020

Le OnePlus 8T serait présenté le 14 octobre 2020, révèle un informateur réputé. D'ailleurs, la jeune marque chinoise vient de signer le coup d'envoi de la campagne promotionnelle dédiée au smartphone. On y retrouve notamment Robert Downey Jr, l'égérie de la marque depuis plusieurs années.

OnePlus présenterait le OnePlus 8T lors d'une conférence en ligne ce mercredi 14 octobre 2020, affirme Ishan Agarwal, un jeune leaker indien. “Á moins bien sûr qu'il y ait des changements de dernière minute” précise Ishan Agarwal dans un post sur Twitter. Par le passé, le jeune informateur a partagé de nombreuses informations concernant les smartphones OnePlus plusieurs mois avant leur sortie. De plus, la date coïncide avec les habitudes de OnePlus. L'an dernier, OnePlus avait présenté les OnePlus 7T dès la fin septembre.

Sur le même sujet : OnePlus 8T – son design totalement révélé, il ressemble à un OnePlus Nord premium

OnePlus tease le OnePlus 8T en vidéo

Les assertions d'Ishan Agarwal tombent à pic. Ce week-end, le constructeur chinois a en effet lancé la campagne promotionnelle dédiée au OnePlus 8T. Sur son compte Twitter, OnePlus a d'abord confirmé l'arrivée imminente d'un OnePlus 8T 5G. “Nous ne faisons que commencer” tease la marque afin de mettre en ligne une page d'alerte dédiée au OnePlus 8T.

Sur cette page, il est possible de s'enregistrer afin de participer à un concours. Réservé aux usagers indiens, ce concours devrait permettre de remporter un OnePlus 8T et bien d'autres lots. On aperçoit aussi une courte vidéo teaser mettant en scène Robert Downey Jr (Iron Man, Chaplin, Date Limite…) au volant d'une moto. Vous pouvez retrouver la séquence ci-dessous.

Aux dernières nouvelles, OnePlus se contenterait cette année de lancer un OnePlus 8T standard et ferait l'impasse sur la déclinaison Pro. Contrairement à l'an dernier, la marque souhaite probablement éviter de saturer les fans. Le OnePlus 8T serait construit autour d'un écran AMOLED 120 Hz de 6,55 pouces et alimenté par le Snapdragon 865 couplé à 8/12 Go de RAM. L'autonomie serait confiée à une batterie de 4500 mAh compatible avec une recharge rapide 65W. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.