Le OnePlus 8T ne serait pas accompagné d’une version Pro

Comme les années précédentes, OnePlus devrait renouveler au deuxième semestre son offre de smartphone haut de gamme. Le OnePlus 8T remplacerait donc le OnePlus 8. Cependant, contrairement à 2019, la marque chinoise abandonnerait la version Pro et se concentrerait sur un seul modèle.

En 2019, OnePlus a choqué beaucoup de ses anciens fans. En présentant le OnePlus 7, la marque doublait la mise en présentant le OnePlus 7 Pro. Un positionnement étrange, car la marque a toujours prétendu offrir avec son flagship ce qu’il y avait de mieux au meilleur prix. Or, le OnePlus 7 ne représentait plus le meilleur. OnePlus expliquait alors que son positionnement avait évolué pour être davantage perçu par les distributeurs (et, surtout, les opérateurs) comme une marque comme les autres.

Cette année, rebelote. Le OnePlus 8 était accompagné d’un OnePlus 8 Pro. Plus encore qu’en 2019, la marque assumait en début d’année son positionnement de plus en plus proche de celui de Xiaomi avec des prix encore un peu plus élevés que ceux de l’année passée. Nous nous attendions à ce que ces deux smartphones soient renouvelés au second semestre 2020 avec une nouvelle paire de flagships. Nous avons d’ores et déjà évoqué le premier d’entre eux : le OnePlus 8T, lequel a fait l’objet de plusieurs fuites ces dernières semaines.

Pas de double flagship pour la fin 2020

Mais il semblerait que OnePlus ait choisi de ne pas l’accompagner d’une version Pro. Selon le blogueur MaxJmB de AllAboutSamsung, la marque aurait choisi de ne pas proposer une version Pro de son smartphone et se contenter seulement du OnePlus 8T. Dans un message posté sur Twitter, il confirme que le modèle caché derrière le nom de code « Kebab2 » a été annulé (ou n’existe carrément pas). Il s’agit bien sûr du nom de code du OnePlus 8T Pro, puisque le OnePlus 8T se cache le sobriquet « Kebab ».

Avec l’annulation du OnePlus 8T Pro, la stratégie du second semestre de OnePlus est à contre-courant de celle de 2019 : un seul flagship pour cette fin d’année, le non-renouvellement du partenariat avec McLaren, un OnePlus Nord qui renoue avec le milieu de gamme agressif, des rumeurs sur un modèle encore abordable appelé Clover… Voilà qui révèle un grand changement de direction.

