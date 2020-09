OnePlus 8T : la marque tease la recharge rapide Warp Charge 65W

Le OnePlus 8T est bien accompagné d'une nouvelle technologie de recharge rapide. Quelques semaines avant la présentation officielle, OnePlus a confirmé l'intégration de la Warp Charge 65W dans un teaser vidéo. La marque confirme aussi la présence d'un écran 120 Hz similaire à celui du OnePlus 8 Pro.

Fidèle à ses habitudes, OnePlus a lancé la campagne de communication autour du OnePlus 8T plusieurs semaines avant la conférence de présentation. Sur sa page YouTube, la jeune marque chinoise a publié un teaser destiné à la nouvelle recharge rapide du smartphone. Intitulé “Never Slow Down” (soit “ne jamais ralentir” en français), le spot montre la batterie d'un smartphone qui se recharge plus vite que jamais.

Une recharge complète en moins de 40 minutes pour le OnePlus 8T ?

La séquence confirme à demi-mots l'intégration d'une nouvelle technologie permettant de recharger un terminal encore plus rapidement. D'après les multiples fuites apparues sur la toile, OnePlus aurait mis au point une Warp Charge 65W similaire à la SuperVOOC 2.0 des Oppo Find X2 et X2 Pro. Pour rappel, OnePlus et Oppo font partie du même groupe chinois, BBK Electronics. Ainsi, il n'est pas rare que les productions des 2 constructeurs partagent des points communs.

La recharge rapide du OnePlus 8T s'annonce donc deux fois plus puissante que la Warp Charge 30W intégrée au OnePlus 8 Pro. Comme on vous le disait lors de notre test, cette technologie permettait déjà de recharger la batterie à hauteur de 50% en seulement 30 minutes. On s'attend à ce que la Warp Charge 65W offre des performances similaires à la SuperVOOC 2.0. Lors de notre test du Find X2 Pro, il a fallu moins de 40 minutes pour une recharge complète sur une batterie de plus de 4000 mAh. Comme Oppo, OnePlus mise sur l'intégration de deux batteries au sein de son nouveau flagship. Des visuels sur le site web de OnePlus confirment d'ailleurs la présence d'une double batterie.

Il y a quelques jours, Pete Lau, PDG de OnePlus, a confirmé la présence d'un écran 120 Hz analogue à celui du OnePlus 8 Pro. D'après la marque, la dalle profite d'un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz pour une réactivité accrue. “Avec l'évolution de la technologie et l'amélioration du processus de fabrication, nous sommes en mesure d'offrir les 120 Hz à une gamme plus large de nos produits” explique Pete Lau. OnePlus dévoilera le OnePlus 8T le mercredi 14 octobre 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.