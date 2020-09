OnePlus 8T : un prix de départ de 799€, la marque augmenterait encore ses tarifs

Le OnePlus 8T serait vendu à un prix de départ de 799 euros en Europe, révèle un informateur. Le smartphone serait donc 100€ plus cher que son prédécesseur, le OnePlus 8. Une nouvelle fois, OnePlus aurait donc décidé de revoir ses tarifs à la hausse.

Ce 21 septembre 2020, un informateur vietnamien du nom Chun a révélé le prix de départ du OnePlus 8T en Europe sur son compte Twitter. Par le passé, le leaker a plusieurs fois visé dans le mille. Néanmoins, Chun n'a pas encore la réputation des pointures du milieu, comme Evan Blass, OnLeaks ou encore Ice Universe. On vous invite donc à prendre ces informations avec du recul.

Sur le même sujet : OnePlus 8T – écran 120 Hz et quadruple capteur photo, voici les premières infos

Selon lui, OnePlus commercialisera le OnePlus 8T avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne au prix de 799 euros en Europe. Une variante avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne serait proposée à 899 euros. Si cette fuite se confirme, OnePlus augmenterait donc une nouvelle fois ses prix.

Pour rappel, le OnePlus 8 est sorti sur le marché français au prix de 699 euros en avril dernier. Il était déjà déjà 100 euros plus onéreux que le OnePlus 7T, lancé à 599 euros seulement en fin 2019. En l'espace d'une année, la jeune marque chinoise, connue pour son excellent rapport qualité prix, a gonflé ses tarifs de 200 euros en Europe.

Lors du lancement du OnePlus 8, le fabricant expliquait l'augmentation tarifaire par l'intégration de la 5G. Si le prix de 799€ du 8T se confirme, comment la marque va-t-elle défendre cette énième hausse des prix ? Aux dernières nouvelles, le OnePlus 8T se veut en tout cas très proche du OnePlus 8 Pro. On y retrouverait notamment un écran 120 Hz, un quadruple capteur photo dorsal voire la recharge sans fil par induction.

Pour rappel, OnePlus présentera le OnePlus 8T dès le 14 octobre 2020 à 16H lors d'une conférence en ligne. Que pensez-vous des prix et de l'augmentation imposée par OnePlus ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

You guys choose it, I will do it. So here's my "ExClUsIvE" OnePlus 8T leak in Europe:

8/128: 799€

12/256: 899€

Even though I still have some doubts but if we look at the 7T 8/128 last year was 100€ cheaper than the 7 Pro 8/128, this price leak makes some sense. Also my… https://t.co/inVnykOSin

— Chun (@chunvn8888) September 21, 2020