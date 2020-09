OnePlus 8T : écran 120 Hz et quadruple capteur photo, voici les premières infos

Le OnePlus 8T continue de faire parler de lui ! Quelques semaines avant le lancement, une fuite est venue lever le voile sur plusieurs points clefs de la fiche technique du smartphone. Sans surprise, la marque chinoise mise sur un écran 120 Hz façon OnePlus 8 Pro et sur un quadruple photo au dos.

D’après les informations collectées par nos confrères d’Android Central, le OnePlus 8T s’inspire beaucoup du OnePlus 8 Pro, le dernier flagship haut de gamme de OnePlus. Le smartphone serait construit autour d’un écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, contre 90 Hz pour le OnePlus 8. Un rendu apparu dans le code source de la surcouche OxygenOS confirme la présence d’une dalle poinçonnée.

OnePlus 8T : lancement dès la fin septembre 2020

Au dos, OnePlus ajoute un quadruple capteur photo composé d’un objectif principal de 48 mégapixels, un module grand-angle de 16 mégapixels, d’un capteur macro de 5 mégapixels et d’un module pour les portraits de 2 mégapixels. Pour rappel, son prédécesseur, le OnePlus 8, se contentait d’un triple capteur photo.

Selon Android Central, le capteur principal n’est pas le Sony IMX586 mais un module plus récent. Côté logiciel, le OnePlus 8T tourne sans surprise sous Android 11 accompagnée de la surcouche OxygenOS 11.

D’après les précédentes fuites, le smartphone serait alimenté par le SoC Snapdragon 865+ de Qualcomm couplé à 8 Go de RAM et un minimum de 128 Go de stockage interne. L’autonomie serait confiée à une batterie compatible avec une recharge rapide de 65W. D’après le code de la surcouche OxygenOS qui accompagne la beta d’Android 11 sur les OnePlus 8, OnePlus a en effet développé une Super Warp Charge encore plus efficace.

Toujours d’après Android Central, OnePlus présenterait le OnePlus 8 dès la fin du mois de septembre 2020 voire lors de la première semaine d’octobre 2020. C’est cohérent avec le calendrier habituel du constructeur. L’an dernier, la firme chinoise a d’ailleurs annoncé le OnePlus 7T le 29 septembre 2019.

