OnePlus : découvrez le nouveau logo de la marque

OnePlus s’apprête à changer de logo. La jeune marque chinoise vient en effet d’annoncer un changement d’identité visuelle pour 2020. Malheureusement pour OnePlus, une fuite est rapidement venue gâcher la surprise. Découvrez le nouveau logo de la marque ci-dessous.

« Il est parfois bon de faire bouger un peu les choses » annonce Pete Lau, PDG de OnePlus, dans un billet sur le forum officiel du constructeur. Ce 18 mars 2020, le groupe « actualisera l’identité visuelle de la marque ». Ce jour là, Pete Lau s’engage à faire un point complet sur tous les changements apportés dans un nouveau communiqué.

Lire également : OnePlus 8 series – la 5G sur tous les modèles, mais des prix qui vont augmenter

Une fuite dévoile le logo avant l’heure

Malheureusement pour Pete Lau, le nouveau logo de OnePlus est apparu sur le site du Bureau de Brevet et Marque de Commerce de Chine, rapportent nos confrères de 9to5Google ce 16 mars 2020. Plusieurs variantes du logo, avec la police à côté ou en bas, ont été déposées auprès de l’organisme chinois.

Comme on peut le voir, OnePlus a visiblement décidé de faire l’impasse sur les coloris rouge et blanc de son logo. La firme opte plutôt pour un design plus minimaliste et moderne. De même, OnePlus évite cette fois les grands aplats de couleur afin d’alléger la composition. On notera aussi l’utilisation d’une police plus épaisse et lourde, avec une seule graisse pour tous les caractères.

Ce nouveau logo n’est pas vraiment une révolution par rapport à l’ancien. On y retrouve toujours le fameux 1+, dont les lignes restent inchangées, au centre de la composition. Le nouveau logo sera apposé sur les futurs produits de la marque, comme les OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et les OnePlus 8 Lite. Que pensez-vous de ce nouveau logo ? Vous préfériez l’ancien ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 9to5Google