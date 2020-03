OnePlus 8, 8 Pro et 8 Lite : présentation dès avril 2020 ?

Les OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus 8 Lite seraient présentés dans le courant du mois d’avril 2020, révèle une fuite. Contrairement à ses habitudes, la jeune marque chinoise aurait décidé de lancer sa nouvelle génération de smartphones dès la deuxième semaine du mois prochain. Ce n’est pas la première fois qu’une rumeur table sur une sortie précoce.

D’après nos confrères de TechRadar India , OnePlus présentera les OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus 8 Lite « au cours de la deuxième semaine d’avril », soit entre le 6 et le 12 avril 2020. Le média affirme avoir obtenu cette information « d’une source proche de la société ». La conférence de lancement aurait lieu simultanément en Inde, un marché porteur capital pour OnePlus, et dans le reste du monde.

En février, Ishan Agarwal, jeune leaker indien réputé, prophétisait déjà l’arrivée des OnePlus 8 dès la fin du mois de mars ou le début du mois d’avril 2020. Les informations relayées par l’informateur cadrent avec celles obtenues par TechRadar.

Un lancement de plus en plus tôt

D’année en année, OnePlus organise la présentation de ces nouveaux flagships avec de l’avance. L’an dernier, le constructeur a notamment présenté les OnePlus 7 lors d’une conférence le 14 mai. En 2018, le lancement du OnePlus 6 était organisé le 16 mai. Les années précédentes, OnePlus ne dévoilait pas ses nouveaux smartphones avant le mois de juin. C’est par exemple le cas du OnePlus 5, présenté le 20 juin 2017 et du OnePlus 3, lancé le 16 juin 2016. En 2015, la firme a même présenté son nouveau fleuron, le OnePlus 2, en juillet.

Dans ces conditions, il n’est pas impossible que les hypothétiques OnePlus 8T soient commercialisés avec un peu d’avance par rapport au calendrier de sortie habituel de la marque. Pour l’heure, on ignore quels facteurs poussent OnePlus à bouleverser ses habitudes cette année. On vous en dit plus dès que possible sur les prochains OnePlus. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

