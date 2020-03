OnePlus 8 : première photo officielle du smartphone ?

Le OnePlus 8 continue de faire parler de lui. Plusieurs semaines avant son lancement, la première photo officielle du smartphone serait apparue sur la toile. On y découvre un écran troué aux bords incurvés et le retour du lecteur d'empreintes digitales sous la dalle AMOLED. En parallèle, un nouveau benchmark du OnePlus 8 a été mis en ligne sur Geekbench.

Ce week-end, un guide d’utilisation du OnePlus 8 5G est apparu sur la toile, rapportent nos confrères de Phone Arena. Sur la face avant du guide, on trouverait la première image officielle du smartphone. Pour l’heure, on vous invite malgré tout à prendre la fuite avec du recul. Certains leakers réputés, comme Max J., mettent en doute la véracité de la fuite, apparue dans un premier temps sur SlashLeaks. Néanmoins, l’image corrobore les précédentes fuites et les rendus de OnLeaks.

Comme on s’y attendait, OnePlus miserait donc sur un capteur photo frontal logé dans un trou dans l’écran plutôt sur un module selfie escamotable. C’est également le cas du OnePlus 8 Pro. Du reste, on aperçoit des bords incurvés à la manière des précédents smartphones de la marque.

12 Go de RAM et Snapdragon 865…un benchmark confirme la fiche technique

Quelques heures plus tard, un benchmark du OnePlus 8 est apparu sur Geekbench. Grâce à son SoC Snapdragon 865 couplé à 12 Go de mémoire vive, le smartphone grimpe à 4331 en single core et à 12 686 en multi core. C’est encore plus impressionnant que le précédent benchmark du OnePlus 8, qui stagnait à 4276 en single core et à 12541 en multi core. S

ans surprise, le smartphone s’annonce comme un des smartphones les plus véloces du marché, au coude à coude avec des flagships plus coûteux, comme le Galaxy Note 10+ ou les Galaxy S20. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur les OnePlus 8, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Phone Arena