OnePlus dévoile les Snowbots, des robots connectés 5G qui tirent des boules de neige !

OnePlus vient de lever le voile sur les Snowbots, des robots connectés en 5G capables de tirer des boules de neige à plus de 200 km/h. Entièrement contrôlables à distance avec un smartphone, les Snowbots permettent à la firme chinoise de faire étalage de son expertise dans le domaine de la 5G. Dans la foulée, le constructeur a même annoncé l’organisation d’une grande bataille de boules de neige en Laponie.

« Nous avons créé des robots connectés en 5G qui tirent des boules de neige à plus de 200 km/h » annonce OnePlus après plusieurs jours de teasing sur les réseaux sociaux. Les Snowbots ne sont pas destinés à être commercialisés, précise la firme sur son site web. Les robots connectés seront simplement les stars d’une grande bataille de boules de neige organisée en Finlande ce 9 mars 2020. Pour mettre sur pied l’événement, OnePlus a noué un partenariat avec l’opérateur Elisa.

70 heures de bataille de neige avec des robots contrôlés à distance

Pendant « 70 heures consécutives », des internautes du monde entier pourront prendre le contrôle des Snowbots depuis leur smartphone OnePlus. « Vous contrôlez un Snowbot et devez tirer des boules de neige sur vos adversaires, tout en essayant d’éviter d’être touché par les leurs. Vous gagnez en frappant votre ennemi plus de fois qu’il ne vous a frappé, veillez à ne pas gâcher vos huit boules de neige trop rapidement » explique OnePlus sur son site.

Pour participer à la bataille, il suffit de se rendre sur ce lien depuis votre téléphone portable. Vous serez alors ajouté à une file d’attente. Quand votre tour sera venu, une notification dans notre navigateur web vous préviendra. Attention, vous aurez absolument besoin d’un compte OnePlus pour rejoindre la bataille.

Sans surprise, cette étrange initiative permet surtout à OnePlus de mettre en avant son expertise dans le domaine de la 5G et de l’innovation. « OnePlus souhaite montrer le potentiel de la 5G et la rapidité qu’elle implique » souligne la firme dans un communiqué de presse. L’an dernier, OnePlus a d’ailleurs été l’un des premiers fabricants à lancer un smartphone 5G sur le marché, « avec le OnePlus 7 Pro en partenariat avec Elisa en Finlande et EE au Royaume-Uni ». Que pensez-vous de cette opération marketing originale ? On attend votre avis dans les commentaires.