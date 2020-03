Xiaomi Mi 10 : les prix des flagship s’envolent, est-ce bien raisonnable ?

Aujourd’hui, Xiaomi a officialisé l’arrivée en France de ses derniers nouveaux smartphones haut de gamme, le Mi 10 et le Mi 10 Pro. Leur prix de vente : 799 euros et 999 euros, respectivement. Un prix bien plus élevé que celui de leurs prédécesseurs, puisque le Mi 9 a été lancé à 499 euros seulement. Une inflation qui touche les prix de la marque depuis son arrivée en occident.

L’année dernière, nous notions avec intérêt et curiosité un pic dans la position tarifaire de la marque OnePlus. Avec le OnePlus 7 Pro, superbe réalisation très ambitieuse, la marque chinoise dépassait le palier des 700 euros. Le flagship killer était même proposé au prix de 829 euros dans sa meilleure configuration. Un montant bien au-dessus des habitudes. Le OnePlus 7T Pro revenait légèrement sur ce positionnement tarifaire avec une seule configuration proposée à 759 euros. Certainement parce que le public avait été un peu refroidi.

L’un des meilleurs concurrents de OnePlus, tant au niveau technologique, tarifaire et marketing, est un compatriote : Xiaomi. Avec les Mi et les Redmi, la marque chinoise a su se forger une belle notoriété en France. Et ce en deux ans de présence seulement sur le territoire. C’est d’ailleurs davantage les Redmi Note qui ont permis à Xiaomi de percer aussi fortement. Mais les flagships ont également une bonne réputation de smartphones puissants, complets et moins chers que les autres marques du Top 5 mondial (Huawei, Samsung et Apple pour ne pas les citer).

De la stratégie de conquête à la politique tarifaire

Cependant, comme chez OnePlus, nous notons une belle inflation tarifaire cette année avec la série Mi 10, que ce soit avec le Mi 10, le Mi 10 Pro et même le Mi 10 Lite, annoncés aujourd’hui pour l’Europe. Le premier arrivera dans quelques jours en France au prix de 799 euros. Le deuxième le suivra dans la foulée, mais à 999 euros. Et le dernier, qui n’arrivera sur les étals des distributeurs qu’en mai, sera proposé à 399 euros (notez que certains pays profiteront d’une version à 349 euros). Les prédécesseurs de ces trois smartphones étaient proposés à un bien plus modique.

2018 2019 2020 Mi 8 Lite : 269 euros Mi 9 Lite : 329 euros Mi 10 Lite : 399 euros Mi 8 : 499 euros Mi 9 : 499 euros Mi 10 : 799 euros Mi 8 Pro : 599 euros Mi 9 Pro : pas dispo en France Mi 10 Pro : 999 euros

Retour en arrière. En 2018, Xiaomi arrivait en France. Position de challenger ambitieux oblige, la marque propose le Mi 8 à 499 euros, le Mi 8 Pro à 599 euros et le Mi 8 Lite à 269 euros. Nous avons testé ici le Mi 8, pour ceux qui ne s’en souviennent plus. Rappelons aussi que, parallèlement, le Redmi Note 5 était proposé sous la barre des 200 euros et se présentait comme le meilleur rapport qualité-prix du moment. Un an plus tard, Xiaomi présente trois modèles dans la série Mi 9, mais deux seulement arriveront en France : le Mi 9, que nous avons testé ici, et le Mi 9 Lite. Le premier est vendu 499 euros, comme son prédécesseur, et le second 329 euros, soit 60 euros plus chers. L’idée est alors de se différencier de la gamme Redmi.

Le Mi 10 est 60 % plus cher que le Mi 9

Cette année, c’est le Mi 10 qui subit une forte inflation : 300 euros. Cela correspond tout de même à une progression de 60 % du prix. Ce n’est pas rien. Bien sûr, la fiche technique des deux téléphones n’est pas la même. Le Snapdragon 865 a la réputation d’être excessivement cher. De belles technologies sont proposées avec le téléphone. Toutefois, Xiaomi change de gamme. Et, si vous connaissez bien le catalogue de la marque, vous vous rendez compte que le Mi 10 et le Mi 10 Pro sont vendus sur la même tranche tarifaire que les Mi MIX (rappelons que le Mi MIX 3 a été lancé en France à 529 euros et sa version 5G à 649 euros).

Bien évidemment, l’argument de Xiaomi est la montée en technologie de ses smartphones, qui implique cette inflation. Mais le fait que la marque Redmi parvienne à un résultat presque similaire à un prix en dessous nous fait douter que cet argument soit entièrement vrai (mais il l’est en partie, c’est certain). Nous pensons aussi que ce n’est pas un hasard si Xiaomi décide cette année de monter ses prix. D’abord, parce que la tendance est globalement à l’inflation. Huawei, Samsung, Apple et même Oppo, avec le Find X2 Pro, l’ont largement prouvé. Ensuite parce que les difficultés de Huawei suite à la disparition des GMS dans EMUI laissent entrevoir l’ambition de la concurrence qui espère récupérer des parts de marché sur le haut de gamme.