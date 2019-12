OnePlus 8 : découvrez les caractéristiques techniques des trois modèles

Le OnePlus 8, le futur flagship de OnePlus, sortira en trois versions en 2020. Une fuite sur le réseau social Weibo dévoile de nombreuses caractéristiques techniques de ces trois modèles : le OnePlus 8, le 8 Lite et le 8 Pro.

Une fois n’est pas coutume, OnePlus va proposer non pas deux mais trois nouvelles déclinaisons pour son flagship attendu en 2020 : le OnePlus 8. Le constructeur veut se frotter à Xiaomi, Samsung et Huawei sur le terrain du milieu de gamme avec le OnePlus 8 Lite, tandis que le OnePlus 8 Pro tentera de s’imposer comme l’un des meilleurs smartphones haut de gamme de 2020.

Une première fuite en début octobre 2019 nous avait dévoilé quelques informations d’ordre technique sur le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, comme la présence d’un Soc Snapdragon 865 pour le premier, et d’une batterie de 4500 mAh pour le second. Ce mardi 17 décembre 2019, une nouvelle fuite parue sur Weibo (équivalent chinois de Twitter) révèle de nombreux détails sur la fiche technique de ces trois smartphones.

Ecran OLED et MediaTek Dimensity 1000 pour le OnePlus 8 Lite

Commençons donc par le plus « modeste » de la bande. Le OnePlus 8 Lite devrait être vendu à 430$ en version 128 Go (472$ en version 256 Go) et ses caractéristiques techniques laissent penser qu’il sera clairement sur le haut du panier des milieux de gamme. Le smartphone serait équipé d’un écran OLED de 6,4 pouces avec un capteur selfie frontal en poinçon et non à encoche à l’instar de celui du OnePlus 7. Avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un verre de protection Gorilla Glass 5, cette dalle s’annonce d’excellente facture.

Sous le capot, on retrouve le concurrent direct du Snapdragon 865, à savoir un Mediatek Dimensity 1000. Ce SoC serait accompagné de 8 Go de RAM avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage selon version. Question photo, l’appareil serait équipé d’un triple capteur arrière de 60, 16 et 12 mégapixels, sans plus de détails. Enfin, le OnePlus 8 Lite serait alimenté par une batterie de 4000 mAh via un port USB-Type C et profiterait d’une technologie de recharge rapide de 30W.

Un module photo plutôt généreux pour le OnePlus 8

Venons-en ensuite au OnePlus 8, le fer de lance du constructeur. Le smartphone serait vendu légèrement plus cher que son homologue Lite : 472$ en version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le modèle 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne serait lui proposé à 573$. D’après la fuite, l’appareil arborerait un écran légèrement plus imposant de 6,44 pouces doté des mêmes caractéristiques techniques (résolution, définition et taux de rafraîchissement). Seule différence notable, la présence d’un verre de protection Gorilla Glass 6 et non 5.

Nous savions déjà que le OnePlus 8 serait compatible avec la 5G et ce document le confirme. Le smartphone devrait en effet embarquer un SoC Snapdragon 865 avec un modem X55 intégré. Par ailleurs, l’appareil devrait être équipé d’un capteur d'empreintes digitale sur sa face avant. Côté photo, le OnePlus 8 pourrait profiter du même ensemble photo que le OnePlus 8 Lite, à une différence près : la présence d’un capteur frontal de 32 MP. Le OnePlus 8 bénéficierait d’une batterie de 4000 mAh dotée de la même technologie de recharge rapide 30W.

À lire également : OnePlus8 Pro – découvrez son design complet avant l’heure

La crème de la crème pour le OnePlus 8 Pro

Tout comme le OnePlus 8 est une amélioration du OnePlus 8 Lite, ce OnePlus 8 Pro est une version boostée du OnePlus 8. Commençons par les prix, ce modèle haut de gamme serait vendu en trois versions distinctes :

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne pour 645$

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne pour 716$

12 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne pour 788$

S’agissant de l’écran, le OnePlus 8 Pro serait équipé d’une dalle OLED de 6,7 pouces en définition 3180 x 1440 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz à l’instar de l’Asus ROG Phone 2 ou du Samsung Galaxy S11 (cela reste à confirmer). De précédentes rumeurs avaient évoqué la présence d’un double capteur selfie dans le style du Galaxy S10+. Ce document en parle également. Présent sur la face avant, ce double capteur serait composé d’une lentille de 32 MP et d’un capteur TOF. Ce double capteur pourrait être utilisé pour un système de reconnaissance faciale.

Continuons sur la partie photo avec le triple capteur arrière de 60, 16 et 13 mégapixels. Le smartphone serait équipé d’un zoom hybride x10. Concernant l’alimentation, fait surprenant le OnePlus 8 Pro embarquerait deux batteries de 2,250 mAh, soit une capacité totale de 4500 mAh. Enfin, Il profiterait de la technologie de recharge rapide Super Warp Charge Tech de 50W.

Voilà pour ce tour d’horizon des différentes caractéristiques des trois OnePlus 8. Nous tenons à préciser que ces informations n’ont pas été confirmées par le constructeur et qu’il faut donc les prendre avec de grosses pincettes.

Source : BGR