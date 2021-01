OnePlus 8 et 8 Pro : OxygenOS 11.0.3.3 est disponible, voici les nouveautés

OnePlus vient de diffuser une nouvelle version d'OxygenOS à destination de ses OnePlus 8 et 8 Pro. La mise à jour 11.3.3 apporte plusieurs correctifs, concernant notamment quelques bugs sur l'appli Gallery et l'alarme. En outre, une fonctionnalité inédite est également de la partie.

La dernière mise à jour OxygenOS pour les OnePlus 8 et 8 Pro remonte à novembre 2020. Avec ce patch, le constructeur avait boosté l'autonomie des deux appareils tout en corrigeant une pléthore de bugs. Ce vendredi 8 janvier 2021, l'entreprise chinoise diffuse une nouvelle mise à jour OxygenOS pour ses deux flagships.

La MAJ 11.0.3.3 n'apporte pas de changements profonds, mais intègre tout de même une fonctionnalité inédite. En effet, OnePlus propose un nouveau paramètre pour régler la hauteur du clavier. Cela permet de relever ou de masquer la barre inférieure des raccourcis pour une “meilleure expérience de saisie”. Pour en profiter, il suffit de se rendre dans les Paramètres > Système > Langue & saisie > Réglage de la hauteur du clavier.

Des bugs de l'alarme et de l'appli Gallery enfin corrigés

Le reste de la mise à jour est dédiée à la correction de bugs mineurs :

Correction d'un bug de l'alarme, qui ne se déclenchait pas ou de manière anormale chez certains utilisateurs

Correction d'un bug qui pouvait empêcher la rotation automatique de l'écran

Correction d'une faible probabilité de ne pas voir toutes les photos s'afficher dans l'appli Gallery

Correction d'un bug empêchant l'apparition de la fenêtre pop-up lors de la connexion Bluetooth avec un casque et des oreillettes

Correction d'un bug provoquant l'échec de la connexion Wi-Fi dans certaines situations

Comme d'habitude, cette mise à jour sera déployée progressivement, et de fait il est possible que vous ne puissiez pas y accéder dans l'immédiat. Pour rappel, OnePlus a révélé en ce début d'année 2021 la liste des smartphones qui profiteront d'OxygenOS 11. Sans surprise, les OnePlus 8 et 8 Pro font évidemment partie de la liste tout comme le récent OnePlus Nord, Nord 10 et Nord 10.

Selon les dires du constructeur, sa nouvelle surcouche sera basée sur Android 11 et promet “d'être plus rapide, plus fluide et plus intelligente que jamais, avec de nouvelles fonctionnalités conçues pour rendre l'utilisation à une seule main plus facile et plus intuitive”. Notez qu'il est possible de télécharger la bêta de OxygenOS 11 sur les OnePlus 8 Series.