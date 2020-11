OnePlus 8 et 8 Pro : la mise à jour OxygenOS 11.0.2.2 booste l’autonomie et corrige plusieurs bugs

OnePlus vient de diffuser une toute nouvelle version d’OxygenOS à destination de ses OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Entre une meilleure autonomie des deux smartphones, le patch de sécurité d’Android de novembre ou la correction de plusieurs bugs, il y a vraiment de quoi faire.

Si le OnePlus 8T a eu droit à sa mise à jour d’OxygenOS 11.0.5.6 il y a peu, les OnePlus 8 et 8 Pro étaient restés sur le banc de touche. Pas pour longtemps fort heureusement, puis le constructeur chinois vient tout juste de déployer une mise à jour 11.0.2.2 du système d’exploitation d’OxygenOS sur ses deux modèles de smartphone.

Au programme des mises à jour de cette édition d’OxygenOS 11.0.2.2 : une autonomie accrue, une meilleure gestion du multifenêtrage, et de nombreuses corrections. Voici donc un petit tour d’horizon de ce que cette update propose.

Les OnePlus 8 et 8 Pro savent mieux gérer leur autonomie

OnePlus diffuse donc une toute nouvelle édition d’OxygenOS à destination de ses OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. L’update la plus importante concerne l’autonomie. Si ces des OnePlus 8 et 8 Pro était franchement très correcte, force est de constater que la concurrence (Xiaomi ou de Huawei, par exemple) a toujours eu une longueur d’avance face. L’écart tend cependant à se réduire, puisque la toute dernière édition profite d’une meilleure gestion de l’autonomie et offre à la batterie une meilleure longévité.

Si OnePlus a également profité de cette update pour améliorer le multifenêtrage, le constructeur s’est essentiellement attaché à la résolution de nombreux bugs. En voici la liste :

Correction d’un bug lié à la capture d’écran étendue, qui pouvait cesser de fonctionner

Correction d’un bug selon lequel le cache n’est pas supprimé après la désinstallation des applications

Correction d’un bug selon lequel l’écran pouvait clignoter lors de l’utilisation du déverrouillage par empreinte digitale

Correction d’un bug selon lequel la fonction Horizon n’est pas activée normalement

Correction d’un bug qui pouvait empêcher l’activation du NFC

Correction d’un bug lié aux applications Parrellel

Correction d’un bug concernant le ventilateur du chargeur sans fil Warp Charge 30

Correction d’un bug qui empêchait certaines applications du Play Store de s’installer

Correction d’un bug lié à la déconnexion du réseau dans certaines applications

Amélioration de la stabilité des fonctions de communication

Enfin, cette nouvelle édition du système permet également de profiter du correctif de sécurité Android 2020.11. OnePlus précise par ailleurs que, comme à l’accoutumée, cette mise à jour sera déployée progressivement. Un petit pourcentage d’utilisateurs en bénéficieront dès aujourd’hui, tandis qu’un plus large déploiement est prévu pour les prochains jours.



Source : OnePlus