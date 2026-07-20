OneDrive : Microsoft lance enfin une fonction clé pour la protection des PDF sensibles, mais il y a un mais…

Certains PDF contiennent des données confidentielles. Or, un seul clic peut parfois suffire à les faire fuiter dès lors qu’on a ouvert le fichier. Pour pallier ce problème, Microsoft déploie enfin une fonction clé au sein de OneDrive.

Vous avez probablement déjà voulu faire une capture d’écran lorsque vous regardiez une série en streaming afin de, par exemple, garder la trace d’un vêtement, d’un livre ou d’un objet de déco. Mais lorsque vous vous êtes ensuite rendu dans votre galerie, vous n’avez pu que constater l’échec de l’opération : seul un écran noir apparaissait sur l’image.

En effet, certaines plateformes, comme Netflix, protègent leur contenu en bloquant les captures d’écran. Il s’agit là d’une fonction qui serait bien pratique pour protéger les données sensibles d’un autre type de document : les PDF. Et c’est exactement ce que s’apprête à proposer Microsoft avec OneDrive. Pour autant, cette option bienvenue présente, pour le moment, certaines restrictions.

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Microsoft bloque les captures d’écran des PDF sensibles dans OneDrive, mais seulement avec Edge (pour l’instant)

La firme de Redmond amorce le déploiement d’une fonction inédite au sein de OneDrive, son service de stockage sur le cloud : les PDF protégés. Concrètement, elle bloque les captures d’écran des PDF étiquetés comme « sensibles ». A priori, elle devrait être déployée d’ici fin août.

Si cette option est précieuse pour la sécurité des données confidentielles, elle présente toutefois deux limites importantes. La première concerne sa prise en charge : le blocage des captures d’écran sur les PDF marqués comme « Interdire la capture d’écran » de OneDrive ne fonctionne pour le moment qu’avec le lecteur PDF web de OneDrive dans Microsoft Edge – alors même qu’il repose sur Chromium.

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D’aucuns pourraient alors souligner la possibilité de télécharger le fichier PDF, pour ensuite prendre des captures d’écran librement. C’est là qu’intervient la seconde restriction de cette fonction – qui découle probablement de la première – : pour l’heure, elle est uniquement réservée aux professionnels. Comme le souligne Windows Latest, cela n’a rien d’étonnant : une entreprise peut imposer l’utilisation de Microsoft Edge à ses collaborateurs. Et justement, un administrateur peut très bien désactiver les téléchargements locaux sur le parc d’appareils qu’il gère.

Néanmoins, il y a fort à parier que la firme de Redmond palliera ces lacunes en étendant, à l’avenir, la prise en charge de la fonction de PDF protégés de OneDrive à d’autres navigateurs et en la déployant auprès des particuliers.