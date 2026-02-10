La mise à jour Linux 7.0 bientôt disponible, de meilleures performances gaming et bureautique à la clé

La mise à jour vers Linux 7.0 va permettre d'améliorer les performances des jeux et des logiciels lourds. Cette version valide aussi définitivement l'usage de Rust comme langage de programmation pour le noyau.

Position assise active
Crédits : 123RF

Il y a quelques jours, Linus Torvalds déployait la version stable de Linux 6.19. À cette occasion, il officialisait la nomenclature de la prochaine grande mise à jour pour le système d'exploitation open source, qui passera en 7.0. “Comme la plupart des gens l'ont compris, j'en arrive au point où je suis dérouté par les grands nombres (je n'ai presque plus assez de doigts ni d'orteils, encore une fois [pour compter au-delà de 20, ndlr]), donc le prochain noyau s'appellera 7.0“, a communiqué le développeur.

De nombreuses nouveautés sont attendues avec Linux 7.0, et Tom's Hardware en a identifié certaines d'entre elles qui devraient booster les performances des PC. Après une décennie d'attente, l'extension TIP Time Slice devrait enfin être prise en charge. Celle-ci permet à une application de demander une extension de temps temporaire lorsqu'elle effectue une tâche critique, afin d'avoir le temps de la terminer. Les applications les plus gourmandes en ressources, comme les jeux vidéo, vont notamment en bénéficier. TIP Time Slice devrait contribuer à offrir une expérience de jeu plus fluide et plus stable, réduisant les risques de chute brusque du framerate.

Linux 7.0 représente une bonne nouvelle pour les joueurs

On s'y attendait, Linux 7.0 devient aussi l'occasion de mettre un terme à Rust en tant que programme d'expérimentation. Le langage a fait ses preuves depuis bien longtemps et fait désormais officiellement partie de ce qu'est le noyau Linux. Rust a été introduit avec Linux 6.1, mais avec une prise en charge minimale à des fins de test. La bibliothèque pinned-init de Linux 6.4, puis la compatibilité avec l'architecture RISC-V de Linux 6.10 ont vraiment permis à Rust de passer un cap sur Linux.

Alors que la gronde s'intensifie autour de Windows 11 et de la vision de l'IA de Microsoft, ces deux nouveautés marquent un tournant pour Linux, qui devient une alternative de plus en plus intéressante pour le grand public. Proton et le Steam Deck ont déjà prouvé que jouer sur Linux est possible, ce sera d'autant plus vrai avec Linux 7.0.

La sortie de Linux 7.0 est prévue dans les prochaines semaines, mais le rythme d'adoption varie selon la distribution. Les premiers servis devraient être les utilisateurs d'Ubuntu, via sa version 26.04 LTS espérée pour la mi-avril 2026.


