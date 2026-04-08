Le MacBook Neo 2 arrive dès l’année prochaine avec cet élément clé de l’iPhone 17 Pro

Apple aurait déjà prévu de lancer un nouveau modèle de MacBook Neo, équipé des puces de l'iPhone 17 Pro. On peut ainsi s'attendre à ce que le PC portable embarque une plus grande quantité de RAM.

Apple a secoué le marché des ordinateurs portables d'entrée de gamme avec son MacBook Neo. Le produit a rencontré son public, et l'entreprise pense déjà à sortir un nouveau modèle dès l'année prochaine. Si l'on en croit les informations du journaliste Tim Culpan, publiées dans sa newsletter Culpium, ce MacBook Neo 2 serait équipé de la même puce que les iPhone 17 Pro, à savoir l'A19 Pro.

Cela signifierait que le MacBook Neo passe de 8 à 12 Go de RAM, car la mémoire vive est unifiée au SoC. Un gain de RAM important pour la deuxième génération de l'appareil. Par contre, la puce disposerait toujours de 5 cœurs GPU, comme actuellement, alors que l'A19 Pro de l'iPhone 17 Pro dispose de 6 cœurs GPU.

Un dilemme pour Apple

En fait, pour limiter ses coûts de production, Apple utilise pour le MacBook Neo ses puces qui ne peuvent pas être intégrées à ses iPhone Pro à cause d'un défaut de production. Ce n'est pas la première fois que la firme recycle ainsi des composants. Des puces auxquelles il manque un ou plusieurs cœurs peuvent obtenir une seconde vie dans un appareil vendu à un prix plus doux, ce qui permet à Apple de ne pas perdre sa production et de réaliser d'excellentes marges, puisque ces puces ne lui coûtent rien : elles étaient destinées à être détruites.

D'ailleurs, le succès du MacBook Neo actuel oblige Apple à revoir ses plans. Les ventes sont si bonnes qu'il n'y aura pas assez de puces A18 Pro “défectueuses” (avec 5 cœurs GPU au lieu de 6) en stock pour répondre à la demande. Les prévisions de production étaient comprises entre 5 et 6 millions d'unités, et on ne sait pas si Apple va commander plus d'appareils à ses fournisseurs.

Les MacBook Neo nouvellement fabriqués rapporteraient moins d'argent à Apple, car ils devraient être munis d'un SoC A18 Pro pleinement fonctionnel. Les premiers clients pourraient aussi être déçus d'avoir un GPU à 5 cœurs alors que des modèles avec un GPU à 6 cœurs sont disponibles quelques mois plus tard.