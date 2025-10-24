Votre smartphone Samsung va faire le tri entre les notifications importantes et celles qui peuvent attendre

La mise à jour One UI 8.5 devrait permettre aux smartphones Samsung de prioriser les notifications et de mettre en avant les plus importantes.

Alors que le déploiement de One UI 8 se poursuit sur les smartphones de Samsung, malgré quelques problèmes qui ont contraint le fabricant à retirer la mise à jour de manière temporaire sur certains modèles, One UI 8.5 est en cours de développement. Il n'existe pas de version officielle disponible actuellement, mais de nombreuses fuites nous permettent déjà d'avoir un aperçu des nouveautés qui vont être apportées sur cette prochaine mouture de la surcouche, entre nouvelle interface et fonctionnalités inédites.

Cette fois, nous apprenons par l'intermédiaire de SammyGuru que One UI 8.5 devrait bénéficier d'une nouvelle option de priorisation des notifications. Le système mettre donc en avant les notifications qui sont les plus susceptibles d'être urgentes ou de vous intéresser. “Les notifications potentiellement importantes apparaîtront au-dessus des autres notifications pour que vous ne les manquiez pas”, décrit Samsung.

La priorisation des notifications débarque dans One UI 8.5

On imagine aisément qu'une partie de cette fonctionnalité repose sur l'IA pour déterminer ce qui est important ou non. Mais l'utilisateur aura aussi son mot à dire et sera en mesure de configurer manuellement son fonctionnement. “Vous pouvez choisir de prioriser les notifications pour chaque application dans les paramètres de notification de l'application”, précise le fabricant.

L'IA devra accéder au contenu des notifications pour être capable de les trier et de juger lesquelles sont prioritaires. Ce processus sera effectué entièrement sur l'appareil. Vos données ne seront donc pas envoyées vers les serveurs de Samsung. Cela signifie sans doute que seuls certains modèles, dotés d'une puce suffisamment performante, seront compatibles avec cette option.

Samsung veut améliorer l'expérience avec les notifications dans One UI 8.5. On savait déjà que cette mise à jour devrait offrir une fonction de résumé des notifications, là encore par IA. L'utilisateur pourra ainsi saisir l'essentiel en un court instant dans le cas de notification longue qui demande du temps à être traitée. Une bêta de One UI 8.5 pourrait être lancée en novembre, pour une sortie attendue avec celle des Galaxy S26 en début d'année prochaine.