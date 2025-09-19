Samsung copie Apple pour sa prochaine grosse mise à jour, ces images en sont la preuve

Samsung prépare déjà une nouvelle version de sa surcouche One UI, et cette mise à jour pourrait bien surprendre. Une fuite dévoile un changement de design important pour les Galaxy. Et certains choix rappellent étrangement une interface concurrente bien connue.

One UI 8.5 n’est pas encore officielle, mais Samsung n’a visiblement pas l’intention d’attendre longtemps. Quelques jours seulement après le déploiement de One UI 8 sur les Galaxy S25, une version interne plus avancée a déjà été repérée sur les serveurs du constructeur. Cette nouvelle mouture, destinée à accompagner le futur Galaxy S26 Ultra, marque un virage stratégique. Pour la première fois, la société semble vouloir accélérer le rythme de ses évolutions logicielles tout en apportant des changements visibles à l’écran.

Présentée comme une version intermédiaire, One UI 8.5 cache en réalité plusieurs nouveautés majeures. D’après les premières fuites, cette mise à jour revoit en profondeur la présentation de certains éléments de l’interface. Les premiers visuels montrent une refonte de l’application Réglages, avec une ergonomie qui évoque clairement celle d’iOS 26. Pour les utilisateurs de Galaxy, cela signifie une interface plus moderne, plus claire, et surtout plus accessible à une main.

One UI 8.5 ajoute un bouton flottant et déplace la barre de recherche comme sur iOS 26

Les images dévoilées par Sammyguru montrent une version test de One UI 8.5 en fonctionnement sur un Galaxy S4. On y découvre plusieurs ajustements visuels : la barre de recherche est déplacée en bas de l’écran, les textes secondaires ont disparu, les menus sont plus compacts, et les blocs d’interface sont dotés d’ombres portées. L’effet de dégradé sur les bords, ainsi que la nouvelle grille en trois colonnes sur la page de recherche, donnent un style plus léger et dynamique. Mais le détail le plus marquant reste l’apparition d’un bouton de retour flottant, qui rappelle fortement celui d’iOS 26.

Ce changement de design n’est pas anodin. Il pourrait rapidement s’étendre à toutes les applications maison de Samsung. Le constructeur adopte ici un style plus minimaliste, plus proche de celui de son grand rival Apple. One UI 8.5 est prévue pour équiper directement les Galaxy S26 au début de l’année prochaine, mais les Galaxy S25 recevront également la mise à jour dans les mois qui viennent. En ajoutant plus de personnalisation et une interface repensée, Samsung veut prouver qu’il peut innover… même en s’inspirant de ses concurrents.