Votre smartphone Samsung pourrait bientôt vous aider à payer moins cher vos sessions de shopping

De nouvelles lignes de code découvertes dans la bêta de One UI 9 suggèrent que Samsung travaille sur une fonctionnalité de coupons automatiques sur son navigateur web. Votre smartphone pourrait alors repérer et appliquer immédiatement des réductions sur vos achats.

Alors que One UI 8.5 est toujours en bêta sur les Galaxy S25 et antérieurs, Samsung travaille déjà sur la prochaine mise à jour majeure de sa surcouche Android. One UI 9 a d'ores et déjà pointé le bout de son nez, nous permettant au passage d'en savoir un peu plus sur ses nouvelles fonctionnalités. Pour le reste, il faut encore fouiller dans le code pour tenter de discerner ce que nous prépare le constructeur coréen.

Ça tombe bien, c'est précisément ce qu'ont fait nos confrères d'Android Authority, qui ont récemment fait une découverte fort intéressante. Ceux-ci sont en effet tombés sur quelques lignes de code qui concernent directement Samsung Browser, le navigateur web de la firme qui vient tout juste d'arriver sur Windows. À en croire ces dernières, l'application devrait se doter d'une nouvelle fonctionnalité très pratique pour ceux qui font leurs achats depuis leur smartphone.

One UI 9 va vous aider à économiser sur vos achats sur Internet

Les lignes de code en question indiquent en effet que Samsung Browser sera capable de trouver des coupons de réduction automatiquement et de les proposer directement à l'utilisateur au moment de l'achat. La fonctionnalité permet de vérifier que le coupon est toujours valide et, le cas échéant, de le copier d'un simple clic. Cette fonctionnalité sera baptisée Smart Shopping et, semble-t-il, devra être activée depuis les paramètres de Samsung Browser.

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Puisqu'il ne s'agit pour l'heure que de lignes de code et pas encore d'une fonctionnalité activement en test, difficile de dire si Smart Shopping sera disponible dès le lancement de One UI 9. En revanche, il est très possible qu'une fois celle-ci déployée, Samsung la rende disponible sur d'autres versions de One UI, et même sur Windows, puisqu'elle est rattachée au navigateur et non à la surcouche Android elle-même.