Samsung veut défier Apple avec un nouveau produit, mais ce n’est pas un smartphone Galaxy

La concurrence entre Samsung et Apple s’intensifie et la compétition ne se joue plus seulement sur le terrain des smartphones. Pour ne pas se laisser distancer, le géant sud-coréen s’inspire d’une méthode qui s’est révélée payante : celle développée par la firme de Cupertino. Voici laquelle.

Samsung n’est pas du genre à apprécier qu’on l’imite et le géant sud-coréen n’hésite pas à le faire savoir, que ce soit de manière humoristique via des piques sur les réseaux sociaux comme lorsqu’il s’est ouvertement moqué des nouveautés de l’iPhone qui existent depuis longtemps sur Android ou via des vidéos YouTube mi-publicitaire mi-réquisitoire quand il s’agit de faire la chasse aux « faux téléviseurs QLED ».

Toutefois, Samsung n’est pas le dernier à s’inspirer de ses rivaux, et notamment d’Apple. Sans même reparler de la guerre des brevets qui l’a opposé à la firme de Cupertino, la marque sud-coréenne copie régulièrement sa rivale américaine pour ses grosses mises à jour. Cette fois-ci, Samsung innove et vient concurrencer Apple sur un autre segment : votre portefeuille. Le tout en s’inspirant directement du modèle développé par la marque à la pomme croquée.

Le prochain produit de Samsung destiné à concurrencer Apple ? Ce n’est pas un smartphone Galaxy

D’après un nouveau rapport relayé par nos confrères de PhoneArena, Samsung préparerait un partenariat avec la banque britannique Barclays pour que tous deux puissent s’implanter sur le marché américain. Cela se manifesterait par le lancement d’une carte de crédit estampillée Samsung utilisant le réseau de paiement mondial Visa. Ce partenariat, qui devrait être annoncé d’ici la fin de l’année, s’inspire du modèle mis en place par Apple en 2019, lors du développement de l’Apple Card avec Goldman Sachs et Mastercard.

Sans doute Samsung espère-t-il transformer l’essai. La carte de crédit Samsung ne serait donc pas un produit isolé, mais la clé de voûte d’une gamme élargie, qui pourrait être composée d’un compte d’épargne à haut rendement, d’un compte prépayé numérique – voire d’une option « acheter maintenant, payer plus tard » – mais aussi d’un système de récompenses en cashback directement créditées sur le compte Samsung de l’utilisateur pour faciliter ses achats futurs.

Le but ? Renforcer la pertinence de Samsung Wallet face à l’application Apple Cartes, mais surtout étendre l’écosystème Samsung et encourager les clients à y rester en y achetant leurs prochains appareils, que ce soit leur smartphone, télévision ou réfrigérateur connecté.

Grâce à ce projet, Samsung entend probablement rattraper son retard sur Apple qui a une longueur d’avance, l’Apple Card et Apple Pay étant déjà bien implantés. La compétition entre Samsung et Apple fait donc un pas de côté, pour s’étendre du marché des smartphones vers celui des services proposés par les écosystèmes au premier rang desquels figurent désormais les produits financiers.