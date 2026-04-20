One UI 8.5 : Samsung révolutionne son application de retouche d’images dopée à l’IA, voici comment

Pour compléter les prestations de retouche d’images proposées nativement par son application Galerie, Samsung a développé une application spécifique, basée sur l’IA : Galaxy Enhance-X. L’entreprise vient d’y apporter une mise à jour majeure : au programme, refonte complète du design et nouvelles fonctionnalités.

Test Samsung Galaxy S26+ interface
Crédits : Phonandroid

Samsung a développé une application dédiée à la retouche d’images : Galaxy Enhance-X. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, le principe est simple : vous sélectionnez une fonction parmi une palette prédéfinie pour améliorer votre cliché et c’est l’IA qui se charge de tout.

La firme sud-coréenne vient de publier une mise à jour majeure pour son application : en plus d’une refonte complète de l’interface, Galaxy Enhance-X gagne de nouvelles fonctionnalités. Nous avons pu prendre en main cette dernière version de l’application, on vous la présente donc en détail.

Galaxy Enhance-X 1

Concernant la refonte du design de Galaxy Enhance-X, jusqu’à présent, l’application affichait toutes les options de modifications sur un seul écran. Désormais, elle s’organise autour de trois onglets. Ce sont les suivants : Plug-ins, Accueil et Historique.

Galaxy Enhance-X s’offre un relooking et des fonctionnalités inédites

Le premier recense les modules complémentaires compatibles, à savoir : FilmStyle, CinematicGlow, SkyGuide et SpeedShuffle. FilmStyle et CinematicGlow sont nouveaux et proposent respectivement « un aspect délicat et onirique pour une finition digne d’un studio » à vos photos et 9 nouveaux filtres « inspirés du style des films classiques ».

Galaxy Enhance-X 1

L’onglet Accueil affiche les médias auxquels vous avez autorisé l’accès. Vous pouvez maintenant en choisir plusieurs pour les modifier simultanément. Une fois sélectionné(s), il vous suffit d’appuyer sur le bouton « Outils photo » qui apparaît. Une large gamme de fonctions IA est proposée : Suggérés, Couleur, Correctifs, personnes, Créatif, Transf. Et chacune propose plusieurs sous-options, comme enlever le flou, supprimer les ombres, ajuster le lissage de la peau…

Galaxy Enhance-X 1

Si vous n’êtes pas satisfait par le rendu d’une fonction, vous pouvez y appliquer un pouce vers le bas et laisser un commentaire. Une fois modifiés, vos médias sont enregistrés dans votre galerie aux formats JPEG, MP4 et PDF.

Galaxy Enhance-X 1

Autre nouveauté, mais celle-ci est pour le moment réservée aux Galaxy S26 : l’édition de documents. Vous pouvez désormais facilement améliorer (annoter, recadrer, appliquer des filtres…) vos documents et les convertir aux formats JPEG ou PDF.

Enfin, l’onglet Historique recense toutes vos modifications afin que vous puissiez les retrouver facilement. Il est lui-même organisé en plusieurs sections : Photos, Vidéos et Documents – qui n’apparaît donc pas (encore) sur notre Galaxy A57.

Galaxy Enhance-X 1

Cette nouvelle version porte la référence 16.3.00.31 et elle est d’ores et déjà disponible sur le Galaxy Store – à condition que vous disposiez d’un appareil fonctionnant sous Android 16 et One UI 8.5. Un peu de patience, donc, si vous n’avez pas succombé aux derniers fleurons de Samsung – les Galaxy S26 – ou à l’un des derniers Galaxy A, le Galaxy A37 ou A57. En effet, le déploiement de la version stable de One UI 8.5 est pressenti pour très bientôt.


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