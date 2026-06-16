One UI 9 : Samsung va bientôt muscler sa protection anti-phishing en empêchant les applis frauduleuses de se lancer

Les constructeurs redoublent d’efforts pour protéger les utilisateurs. S’il existe déjà des fonctions de sécurité permettant de bloquer l’installation d’applications frauduleuses, certaines parviennent parfois à passer entre les mailles du filet et à s’exécuter. Samsung prépare donc un outil inédit pour One UI 9 afin de pallier cette lacune.

Optimiser et enrichir les smartphones de nouveautés, c’est bien ; mais assurer la sécurité de leur propriétaire, ça l’est au moins autant. C’est pourquoi les constructeurs s’affairent à muscler leur arsenal de fonctions pour protéger toujours plus les utilisateurs des arnaques et autres escroqueries. Si Google multiplie les efforts (Intrusion Logging, préparation d’une alerte du Play Store pour éviter de garder des applis truffées de failles sans le savoir…), Samsung n’est pas en reste.

La firme sud-coréenne est déjà dotée d’une fonction de filtrage d’appel reposant sur Galaxy AI, et on vous informait en avril dernier qu’elle pourrait bientôt étendre la fonction Scam Detection à d’autres modèles et d’autres pays. Mais le géant de la tech ne compte pas s’arrêter là : il a annoncé l’arrivée d’une option de sécurité inédite, qui devrait accompagner le lancement des futurs Galaxy Z Flip 8 et Galaxy Z Fold 8 en juillet prochain.

Cette fonction de One UI 9 va empêcher les applications frauduleuses de se lancer sur vos appareils Galaxy

Cette fonction est baptisée Phishing App Risk Alert (que l’on peut traduire par Alerte de risque d'application de phishing). Comme le souligne SamMobile, elle ne se contente pas de bloquer l’installation d’applications de phishing connues : elle empêche l’exécution d’applications frauduleuses qui auraient échappé à la vigilance du système et invite les utilisateurs à les supprimer de leur appareil Galaxy.

L’activation de la Phishing App Risk Alert repose sur plusieurs conditions. D’abord, elle croise les données du Galaxy Store pour détecter les applications à risque. Mais ce n’est pas le seul critère qu’elle analyse : elle vérifie aussi si une application a été téléchargée peu après la réception d’un appel suspecté comme frauduleux, ou si elle a été installée via un logiciel de contrôle à distance.

Si Phishing App Risk Alert fait ses premiers pas avec One UI 9, version de la surcouche avec laquelle devraient être livrés les Galaxy Z Flip 8 et Galaxy Z Fold 8 en juillet prochain, Samsung pourrait étendre son déploiement à d’autres modèles lorsqu’ils recevront la mise à jour.