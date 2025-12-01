One UI 8.5 dévoile sa meilleure fonctionnalité, fini les applications qui vous spamment de publicités en notifications

One UI 8.5 intégrera une nouvelle fonctionnalité qui bloquera automatiquement les notifications un peu trop envahissantes de vos applications, notamment celles qui font la promotion de services et autres avantages. Pour ce faire, elle appliquera un procédé déjà présent dans One UI qui garantira la tranquilité d'esprit de ses utilisateurs.

One UI 8.5 n'en finit plus de faire parler de lui, et pour cause : sa première bêta arrive, en théorie, très bientôt. Bon nombre de nouveautés ont déjà été dévoilées par les innombrables et fuites et, si votre smartphone fait partie de la liste des appareils compatibles, il y a de grandes chances que vous l'attendiez de pied ferme. Malgré cette longue liste de fonctionnalités à venir, la meilleure d'entre toutes vient sûrement d'être trouvée aujourd'hui par le leaker Tarun Vats. Celui-ci a posté sur son compte X (anciennement Twitter) une capture d'écran qui vaut le coup d'œil.

Si vous n'aimez pas crouler sous les notifications, certaines applications peuvent très vite devenir un véritable enfer. Pour peu que ces dernières aient un service à promouvoir ou une option qu'elle souhaite absolument que vous essayiez, elles deviennent une source inépuisable de spam dans votre centre de notifications. Il faut alors se rendre dans les paramètres de One UI, sélectionner l'application en question, désactiver les notifications ou, si l'on souhaite être plus précis, la catégorie spécifique aux publicités envoyées continuellement. Bref, c'est long et agaçant.

Votre smartphone Samsung va vous débarasser automatiquement des pubs en notification

Samsung prévoit donc de régler ce problème épineux avec la prochaine mise à jour de sa surcouche Android. D'après la capture d'écran partagée par Tarun Vats donc, One UI 8.5 se propose de “bloquer les applications avec des publicités excessives”. Pour ce faire, la surcouche va détecter les applications envoyant beaucoup de notifications et les placer automatiquement en sommeil profond, les empêchant ainsi de tourner en arrière-plan et bloquant toutes notifications de leur part.

Le mode sommeil profond est déjà utilisé par One UI pour empêcher les applications trop peu utilisées de consommer des ressources. En parallèle, Samsung va également mettre à disposition un système de “blocage intelligent”, capable d'analyser le contenu des notifications pour déterminer s'il s'agit de poublicité. Attention toutefois, le constructeur précise que ce dispositif manque encore de précision et peut occasionnellement se tromper.