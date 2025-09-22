Samsung Galaxy : One UI 8 est désormais sur 3 nouveaux smartphones, voici lesquels

Samsung ne chôme pas sur le déploiement de One UI8, la dernière version de sa surcouche logicielle basée sur Android 16. Après les Galaxy S25, c'est au tour de trois nouveaux smartphones de recevoir la mise à jour. Celle-ci ne devrait pas tarder à arriver dans nos contrées.

On peut dire que Samsung met à cœur de respecter son planning. Pas un jour de retard pour le déploiement de One UI 8, la dernière version de sa surcouche Android. La semaine dernière, la firme coréenne lançait le déploiement de la mise à jour sur ses Galaxy S25 en Corée du Sud, avant d'en faire profiter l'Occident quelques heures (ou jours pour certains) plus tard. D'après les dates annoncées par le constructeur, cela signifie que d'autres smartphones auront droit à l'update cette semaine.

Ça n'a pas raté. Au total, trois modèles commencent déjà à recevoir la mise à jour en Corée du Sud. D'après plusieurs messages sur les forums coréens de Samsung, cette nouvelle version de One UI 8 porte les numéros de séries S928NKSU4CYI7, S926NKSU9CYI7 ou S921NKSU9CYI7. Comme la semaine dernière, cela signifie que nous n'avons plus que quelques heures tout au plus à attendre pour pouvoir également en profiter.

Voici les smartphones Samsung Galaxy à recevoir la mise à One UI 8 cette semaine

Voici donc les trois Samsung Galaxy qui reçoivent en ce moment la mise à jour One UI 8 :

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy Flip 6

Samsung Galaxy Fold 6

Ce déploiement est conforme au planning indiqué par Samsung. D'après ce dernier, on s'attendait à recevoir la mise à jour autour du 25 septembre pour les trois smartphones évoqués. Il y a de grandes chances que la surcouche arrive chez nous en avance.

Autrement dit, les choses devraient suivre leur cours pour les modèles antérieurs à ceux cités. Toujours selon le planning, les utilisateurs de Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 devraient voir apparaître la nouvelle version de One UI sur leur smartphone. Si vous vous demandez quand votre tour viendra, n'hésitez pas à consulter notre récapitulatif du planning de déploiement.