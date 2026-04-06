Bonne nouvelle pour les propriétaires du Galaxy S25, Samsung leur réserve une surprise IA

Le Galaxy S26 a introduit des fonctions Galaxy AI inédites et laissé les utilisateurs du Galaxy S25 sur le carreau. Face aux critiques, Samsung a promis de rectifier le tir. Une mise à jour One UI 8.5 devrait bientôt changer tout ça.

Chaque nouvelle génération de smartphones apporte son lot de fonctionnalités exclusives. Les constructeurs réservent souvent leurs innovations logicielles aux modèles les plus récents. Cette stratégie provoque régulièrement la frustration des possesseurs d'appareils plus anciens. Ils ont pourtant acheté leur téléphone quelques mois plus tôt, parfois à prix fort. Comme nous l'avions relevé lors de notre prise en main des Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, ces modèles embarquent de nombreuses nouveautés Galaxy AI absentes sur les générations précédentes.

Face à ces exclusivités, les utilisateurs du Galaxy S25 ont rapidement exprimé leur mécontentement. Sur les forums communautaires de Samsung, les retours négatifs se sont multipliés. La firme coréenne a alors pris la parole. Un modérateur de la firme a remercié les utilisateurs pour leurs retours et confirmé qu'une mise à jour était en préparation. Ce signal fort laisse entendre que la pression des utilisateurs a porté ses fruits.

One UI 8.5 va apporter les fonctions Galaxy AI du Galaxy S26 aux utilisateurs du Galaxy S25

Samsung prévoit d'intégrer plusieurs fonctions Galaxy AI du S26 au Galaxy S25 via One UI 8.5. Parmi elles figure le filtrage intelligent des appels, une nouveauté phare introduite avec la nouvelle gamme. La firme a également évoqué des améliorations générales de l'ergonomie pour les principaux appareils Galaxy. Ces changements concerneront aussi d'autres modèles récents de la marque. Aucune date de déploiement n'a encore été communiquée.

La liste complète des fonctions concernées reste à préciser. Samsung a néanmoins mentionné plusieurs outils phares du Galaxy S26. On retrouve l'IA agentique, le studio créatif, un effaceur audio amélioré et une nouvelle version de Bixby. Les résumés de notifications et Now Nudge font également partie des fonctions évoquées. Pour les propriétaires du Galaxy S25, One UI 8.5 devrait réduire sensiblement l'écart logiciel entre les deux générations. Une bonne nouvelle pour ceux qui ne comptent pas changer de smartphone de sitôt.