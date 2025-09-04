Apple veut concurrencer ChatGPT et Perplexity avec son propre moteur de recherche dopé à l’IA

Apple semble préparer son retour (ou son entrée, c’est selon) sur le marché de l’intelligence artificielle. La marque à la pomme plancherait sur son propre moteur de recherche dopé à l’IA pour Siri, pour concurrencer OpenAI et Perplexity dès 2026.

Jusqu’à présent, la marque à la pomme a toujours su transformer des technologies déjà bien installées en succès commerciaux, grâce à des produits aboutis surpassant la concurrence. Dans cette lignée, Apple Intelligence, lancé avec iOS 18, devait marquer son entrée officielle dans la course effrénée à l’IA.

Mais Apple peine à combler son retard sur des géants comme Google, Microsoft ou encore OpenAI, notamment à cause des limites techniques de Siri, qui ont retardé plusieurs projets. Et l’intégration de ChatGPT à ce dernier – que vous pouvez utiliser même si votre iPhone n’a pas Apple Intelligence – a mis en évidence l’absence de nouveautés. Mais Apple n’a pas dit son dernier mot et préparerait même un moteur de recherche propulsé par l’IA.

Lire aussi – Apple passe la première avec un Siri dopé à l’IA et un appareil prêt à révolutionner votre maison

Apple développe son propre moteur de recherche dopé à l’IA pour Siri

C’est sur X (ex-Twitter) que le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, affirme qu’Apple plancherait sur son propre moteur de recherche boosté par l’IA et qu’il serait prévu pour l’an prochain. L’entreprise viendrait ainsi directement concurrencer ChatGPT et Perplexity. Nos confrères de PhoneArena rappellent par ailleurs que, d’après des rumeurs en juin dernier, Apple aurait pu racheter Perplexity AI, dont la valorisation atteint déjà 18 milliards de dollars. Mais selon Gurman, Apple n’envisagerait aucune acquisition majeure pour le moment.

Se positionner dans la recherche web pourrait signifier pour Apple la rupture de son partenariat de longue date avec Google, la firme de Mountain View payant Apple pour que Google Search reste le moteur de recherche par défaut sur Safari. Mais d’après Gurman, la marque à la pomme opterait davantage pour une version repensée de Siri en collaboration avec Google : Personal Siri. Apple avait même déjà réalisé une pub, mais a dû la retirer avec le retard pris. Cette évolution de l’assistant d’Apple devrait sortir avec iOS 26.4 au printemps prochain et être capable d’analyser le contexte en fouillant dans vos messages, emails et calendriers pour répondre à des questions telles que : « À quelle heure l’avion de maman atterrit-il à l’aéroport ? »

Rappelons également que Google ne cesse de distancer Apple en termes d’IA. La firme de Mountain View a lancé en même temps que ses Pixel 10 une nouvelle fonctionnalité : Magic Cue. Son but ? Anticiper les informations dont l’utilisateur pourrait avoir besoin avant même qu’il ne les lui demande. Apple saura-t-il proposer quelque chose de suffisamment révolutionnaire pour se faire sa place ?