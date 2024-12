Galaxy S25 : Samsung prépare Bixby AI, un nouvel assistant personnel plus intelligent

Une nouvelle ère s'annonce pour l'assistant virtuel de Samsung. Selon un récent rapport d'ETNews, le géant sud-coréen prévoit de déployer mondialement une version considérablement améliorée de Bixby avec le lancement de sa série Galaxy S25.

Cette nouvelle mouture de Bixby, actuellement disponible uniquement en Chine sur les Galaxy W25 et W25 Flip, est une évolution majeure par rapport à son prédécesseur. L'assistant s'appuie désormais sur un modèle de langage (LLM) personnalisé, ce qui le positionne comme un concurrent direct de Google Gemini et ChatGPT.

L'intelligence artificielle de Samsung combine les technologies du modèle Gauss, développé en interne, avec Google Gemini pour les marchés internationaux. En Chine, l'assistant utilise une version adaptée intégrant un LLM local. Cette nouvelle architecture permet à Bixby de mieux comprendre le langage naturel et d'effectuer des tâches plus complexes.

Quelles fonctionnalités pour Bixby AI ?

Parmi les nouvelles fonctionnalités, l'assistant pourra créer des documents PDF, répondre à des questions élaborées et servir de guide pour découvrir les fonctionnalités du smartphone. Ces améliorations s'intégreront à One UI 7, la prochaine interface de Samsung basée sur Android 15, actuellement en phase bêta.

Initialement, Samsung envisageait d'introduire ce nouveau Bixby avec les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 en juillet, mais des »problèmes de planification » ont repoussé son lancement. Le déploiement réussi en Chine le mois dernier a cependant ouvert la voie à une expansion mondiale.

Si les capacités du nouvel assistant semblent similaires à celles de Google Gemini, Samsung espère que les utilisateurs du Galaxy S25 privilégieront sa solution native. Toutefois, l'option d'utiliser l'assistant de Google restera disponible.

Cette mise à jour majeure de Bixby s'inscrit dans la stratégie plus large de Samsung en matière d'IA. L'entreprise a déjà introduit plusieurs fonctionnalités d'IA générative sur ses appareils cette année, notamment Sketch to Image et Circle to Search. Selon le célèbre leaker @UniverseIce, cette nouvelle version de Bixby pourrait même constituer « l'argument de vente principal » du Galaxy S25.

Le lancement mondial de ce nouveau Bixby, prévu pour janvier prochain, sera probablement une étape importante dans la course aux assistants IA. Il reste maintenant à mettre la main dessus pour pouvoir voir par nous-mêmes ce que vaut ce nouvel assistant personnel.