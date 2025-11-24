Galaxy S26 : ça se confirme, Samsung pourrait lâcher Google et s’associer à son rival pour révolutionner Bixby

Samsung s’apprête à réinventer Bixby, son assistant maison, pour le lancement de la gamme Galaxy S26. Mais la firme sud-coréenne pourrait faire des infidélités à Google avec l’un de ses rivaux : Perplexity. Si la rumeur court depuis quelques mois, elle semble se confirmer.

Bixby est l’assistant maison de Samsung, qui est régulièrement éclipsé par d’autres options plus populaires, comme Gemini. Si les utilisateurs « boudent » Bixby, c’est notamment en raison de son retard en matière d’IA. Même Samsung a misé sur l’accès à l’IA de Google en un clic sur certains smartphones Galaxy, c'est dire.

Malgré cela, le constructeur sud-coréen, conscient du problème, ne compte pas abandonner son assistant maison et pourrait bien le réinventer avec un géant de l’IA. Mais cette fois-ci, Samsung pourrait bien faire des infidélités à Google et se lier à un autre géant de l’IA : Perplexity.

Vers une alliance entre Samsung et Perplexity pour réimposer Bixby

Plus tôt cette année, Samsung confirmait son engagement envers Bixby en enrichissant ses fonctionnalités et en y intégrant Galaxy AI. Mais afin d’en faire réellement un « assistant vocal clé » dans son écosystème, le géant sud-coréen pourrait bien passer à la vitesse supérieure, cette fois sans Google.

La rumeur court déjà depuis le printemps. À ce moment, Bloomberg évoquait un accord entre Samsung et Perplexity pour utiliser ses technologies d'IA dans ses futurs smartphones, à commencer par les Galaxy S26. Un leaker, connu sous le pseudo @chunvn8888 sur X (ex-Twitter), vient d’étayer cette spéculation.

Selon lui, c’est « confirmé : Bixby va intégrer Perplexity. » Dans sa publication, il précise le fonctionnement de ce partenariat, le comparant à celui de ChatGPT et d’Apple Intelligence : « Les tâches basiques seront gérées par Bixby, tandis que celles plus complexes nécessitant davantage de réflexion seront assurées par Perplexity. » Les utilisateurs pourraient ainsi devoir lier leurs abonnements Perplexity. Le leaker précise que cette collaboration devrait très probablement voir le jour avec le lancement de la série S26, présentée lors d’une conférence Galaxy Unpacked.

Gemini ayant l’ascendant sur Bixby sur les appareils Android de la série Galaxy, ce partenariat avec Perplexity serait l’occasion pour le géant sud-coréen de réduire sa dépendance à l’égard de Google, comme le soulignent nos confrères d’Android Authority. En effet, cela lui permettrait de faire de nouveau de Bixby l’assistant par défaut sur les smartphones et les tablettes de la gamme.

Ce ne serait pas la première fois que Samsung et Perplexity s’associent, ils ont annoncé le mois dernier une application – qui fait office d’un véritable assistant IA – pour les téléviseurs sud-coréens : Perplexity TV. Ce nouveau partenariat pourrait aussi être le résultat d’un investissement réussi du géant de la tech dans l’entreprise d’IA.