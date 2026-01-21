L’iPhone 18 aura-t-il oui ou non une Dynamic Island ? Les fuites se mettent enfin d’accord

Depuis quelques jours, les leakers s'écharpent à propos de l'iPhone 18, certains affirmant que celui-ci se passera de la Dynamic Island, les autres que celle-ci sera bien présente. Alors qu'en est-il vraiment ? Il semblerait que l'on ait enfin réponse à cette question.

Hier, c'était la bagarre entre plusieurs leakers, qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord à propos de l'iPhone 18. Tout a commencé lorsque Jon Prosser a publicité des rendus 4K du smartphone, sur lequel n'apparaissait pas la désormais traditionnelle Dynamic Island. À la place, les images montraient un système photo déplacé tout à gauche de l'écran, ce qui correspondait alors avec de précédentes rumeurs à propos d'un nouveau Face ID disposé sous l'écran.

Mais tout le monde n'était pas d'accord avec ces nouvelles informations. Peu de temps après, le leaker Instant Digital a réagi sur le réseau social chinois Weibo, affirmant que ces rendus étaient faux. Selon lui, la Dynamic Island ferait bel et bien son retour sur l'iPhone 18, seulement dans un plus petit format. Il semblerait en réalité que les rendus partagés par Jon Prosser se soient appuyés sur une mauvaise interprétation de précédentes rumeurs à propos du smartphone d'Apple.

L'iPhone 18 aura-t-il une Dynamic Island ?

En effet, ce nouveau capteur infrarouge pour Face ID devrait bien se trouver sur le côté gauche de l'écran, ce qui aurait poussé Jon Prosser à croire qu'il s'agirait en réalité du système photo. Il ne manquait plus que d'autres leakers viennent corroborer la version d'Instant Digital. Sur X (anciennement Twitter) ShrimpApplePro a confirmé les informations de ce dernier.

Puis, quelque temps après, c'était au tour de Ross Young de lui apporter son soutien, ajoutant même qu'Apple aurait opté pour ce design il y a déjà plusieurs mois. On dirait donc que le doute n'est plus permis et que, comme prévu, l'iPhone 18 disposera bien d'une Dynamic Island, tandis que le système Face ID sera logé sous l'écran comme annoncé plus tôt. Réponse défintive en septembre prochain, lors de la présentation officielle – si celle-ci a bien lieu cette année.