One UI 8.5 : une fonction photo attendue depuis des années pourrait enfin débarquer sur les Samsung Galaxy

Alors que Samsung poursuit le déploiement de One UI 8, la firme sud-coréenne développe en parallèle sa prochaine mise à jour majeure, baptisée One UI 8.5. Une nouvelle fuite révèle qu’elle pourrait s’accompagner d’une fonction réclamée depuis des lustres par les propriétaires de smartphones Galaxy.

Bien qu’il ne se fasse pas sans encombre, le déploiement de One UI 8 – la surcouche de Samsung basée sur Android 16 – se poursuit et débarque même sur ces deux smartphones ultra populaires de la marque. En parallèle, sa prochaine mouture est déjà en développement et elle devrait, quant à elle, reposer sur Android 16 QPR2.

Les fuites à son sujet s’accumulent, nous offrant d’ores et déjà un bel avant-goût des nouveautés auxquelles on peut s’attendre, telles qu’une meilleure gestion des notifications. Mais ce n’est pas tout. Des lignes de code repérées par nos confrères d’Android Authority suggèrent l’introduction d’une fonctionnalité dans le mode Pro de l’appareil photo, demandée depuis longtemps par les utilisateurs.

Bonne nouvelle pour les amateurs du mode Pro sur les smartphones Galaxy : Samsung introduit des préréglages photo partageables

Cette fonctionnalité n’est autre que la possibilité pour les utilisateurs d’enregistrer leurs réglages préférés du mode Pro de l’appareil photo de leur appareil en tant que préréglages. En résumé, ils pourront à tout moment accéder à une combinaison de réglages spécifique, sans avoir à modifier tous les paramètres un à un. Voici les différents paramètres stockés dans un préréglage :

Type de mise au point : manuelle ou automatique

ISO

Température Kelvin

Réglage manuel des couleurs (saturation, contraste, hautes lumières, ombres)

Vitesse d’obturation

Balance des blancs

Longueur focale

Exposition

Imaginons que vous ayez trouvé la recette secrète pour capturer les plus beaux couchers de soleil. C’est un événement quotidien mais fugace que vous pourriez rater à force de devoir manipuler les divers réglages. C’est là qu’intervient cette fonctionnalité : vous n’aurez qu’à enregistrer la combinaison de paramètres utilisés en tant que préréglage dans le mode Pro de votre appareil photo. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à un tel spectacle de la nature, vous n’aurez plus qu’à le sélectionner pour obtenir un rendu similaire en un clic.

D’autres indices laissent penser que ces préréglages pourront être partagés avec d’autres propriétaires d’appareils Galaxy grâce à l’application Quick Share. On ignore pour le moment comment Samsung va gérer la compatibilité des préréglages entre les différents modèles, puisqu’ils ne partagent pas tous les mêmes spécifications photo. Le lancement officiel de One UI 8.5, dont la date précise reste incertaine, devrait répondre à cette interrogation.

Notons que, si cette fonctionnalité débarque bien avec One UI 8.5, elle permettra à Samsung de rattraper son retard sur d’autres modèles Android axés sur la photo, tels que le vivo X300 Pro, qui possède déjà ces fonctionnalités.