La retouche photo par IA de Google Photos va subir des changements

Google prépare une mise à jour d'envergure pour son outil de retouche photo par IA dans son application Photos. Pour le meilleur ou pour le pire ?

La fonctionnalité AI Enhance fait partie des outils de retouche photo automatique de Google Photos. Pour l'instant exclusive aux smartphones Pixel de Google, elle pourrait devenir accessible à plus d'utilisateurs à l'avenir. Dans une prochaine mise à jour, son fonctionnement va évoluer, mais il n'est pas encore clair s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle.

Cette option d'amélioration des clichés par IA recadre l'image et corrige les couleurs ou la luminosité, afin d'obtenir un résultat plus agréable à l'œil. Généralement, le contraste est poussé assez loin et on perd en naturel, mais ce type de photos fait toujours son petit effet sur les réseaux sociaux. Actuellement, la fonction propose trois résultats différents à l'utilisateur, qui peut choisir celui qu'il préfère.

Google Photos bride AI Enhance à la génération d'une seule photo, mais pourquoi ?

Bientôt, il semble qu'AI Enhance ne générera qu'une seule image au lieu de trois. Android Authority a réussi à décompiler la version 7.69.0.890655694 de l'application Google Photos pour activer cette nouveauté, déployée à un échantillon très restreint d'utilisateurs pour le moment.

Les raisons de ce choix ne sont pas connues. Peut-être que Google a constaté que les utilisateurs sélectionnaient systématiquement la première proposition, rendant la génération de trois images inutile. L'IA est censée donner des résultats rapides, la firme peut estimer qu'il vaut mieux imposer un résultat que l'utilisateur peut exploiter directement que lui faire perdre du temps à comparer les différentes versions d'une photo. Selon les constatations d'Android Authority, le passage à la génération d'une seule image plutôt que trois n'a en tout cas pas l'air d'accélérer le processus d'amélioration par IA.

Google peut aussi vouloir réaliser des économies. Les calculs d'IA engendrent des coûts d'infrastructures de serveurs, et générer une seule photo au lieu de trois peut aider à réduire la charge. On peut d'ailleurs espérer que Google ait décidé de brider sa fonctionnalité en vue d'une disponibilité plus large, sur d'autres appareils que les seuls Pixel.