La prochaine trouvaille de Tesla, c’est la voiture qui cligne des yeux

Faire cligner des yeux une voiture, voilà le pari fou de Tesla. Le constructeur veut nettoyer ses caméras en imitant la paupière humaine. De quoi garder une vision nette même quand la route se couvre de boue.

tesla cligne yeux
Source : Tesla

La conduite autonome repose avant tout sur la capacité d'une voiture à voir son environnement. Pour cela, les constructeurs combinent souvent caméras, radars et capteurs laser. Tesla a fait un choix radical en misant uniquement sur des objectifs optiques. Cette stratégie du tout-caméra reste pourtant fragile face à la concurrence. Un rival chinois vient justement de bousculer la firme américaine lors d'un premier test grandeur nature. Le moindre grain de poussière sur une lentille peut alors fausser la lecture de la route.

Le problème de la saleté hante donc le constructeur depuis longtemps. Une lentille couverte de boue ou de gouttes d'eau perd vite en précision. La marque déploie pourtant son système Full Self-Driving en Europe, même si la version reste supervisée par le conducteur. Garder des objectifs impeccables devient alors une priorité absolue pour fiabiliser la conduite assistée. Le géant texan cherche depuis des années une parade vraiment efficace.

Tesla imagine un essuie-glace qui nettoie ses caméras comme une paupière humaine

Tesla a déposé un brevet décrivant une méthode de nettoyage inspirée de l'œil humain. Le document détaille un balai de forme sphérique, épousant le contour de la lentille. Cette pièce travaille avec un distributeur de liquide pour balayer la poussière, la boue ou les gouttes. Le résultat ressemble beaucoup au clignement d'une paupière. Côté logiciel, le système surveille en continu l'image captée par la caméra. Dès qu'il détecte une visibilité dégradée, il déclenche un balayage pour retrouver une vue claire.

Reste que ce brevet ne garantit aucune sortie commerciale. Rien ne dit encore s'il équipera les voitures particulières ou la future flotte de Robotaxi. Elon Musk avait déjà testé d'autres pistes, dont un système de spray prévu sur le Cybercab. Les méthodes actuelles montrent toutefois leurs limites par mauvais temps. Certains propriétaires installent même des films hydrophobes vendus par d'autres marques. La firme traîne aussi une réputation compliquée avec ses essuie-glaces automatiques, parfois victimes d'activations intempestives.


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