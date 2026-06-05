Tomb Raider Legacy of Atlantis : voici la configuration PC recommandée, votre vieille carte graphique ne suffit plus

Crystal Dynamics n'a pas tardé à nous livrer la configuration PC recommandée pour jouer à son remake du premier Tomb Raider, quelques jours après sa dernière apparition publique. On commence à avoir l'habitude : il faut désormais avoir une machine très robuste pour jouer dans de bonnes conditions.

Tomb Raider Legacy of Atlantis

Vous avez plus de 30 ans et vous avez regardé le dernier State of Play ? Alors il y a de grandes chances que Tomb Raider : Legacy of Atlantis vous ait tapé dans l'œil. Le remake du premier Tomb Raider, piloté par Crystal Dynamics (déjà derrière la dernière trilogie reboot), a en effet fait une nouvelle apparition lors de la conférence de Sony, quelques mois après son annonce officielle lors des derniers Game Awards.

Sa sortie étant pour le moment prévue pour le 12 février 2027, on ne s'attendait pas à ce que le studio dévoile déjà les configurations PC recommandées pour jouer à son jeu. Et pourtant, c'est désormais chose faite. Autant le dire tout de suite, on espère que vous avez récemment mis à jour  votre setup — au moins au cours des trois ou quatre dernières années. Les derniers AAA avaient déjà donné le ton : en 2026, nous voilà définitivement dans l'ère des cartes graphiques qui supportent le ray tracing.

Sur le même sujet — La série Tomb Raider dévoile son casting complet, Amazon a mis le budget pour se payer cette gigantesque star hollywoodienne

Votre PC pourra-t-il faire tourner Tomb Raider Legacy of Atlantis ?

Crystal Dynamics recommande en effet une RTX 3080 ou RX 6800 XT pour faire tourner correctement le prochain Tomb Raider. Le studio ne précise toutefois pas les performances associées à ce matériel, mais on imagine sans mal qu'il désigne par là les traditionnels 60 FPS en 1080p. Notons aussi qu'il faudra être muni de 16 Go de RAM pour atteindre ces performances, ce qui, dans cette économie, reste un petit luxe.

Configuration PC minimale

Processeur : Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600

Carte graphique : NVIDIA GTX 1070 (8 Go) / RTX 2060 Super / AMD RX 5700

Mémoire : 16 Go de RAM

Stockage : 80 Go

Système d'exploitation : Windows 10 ou 11 (64 bits)

Configuration PC recommandée

Processeur : Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 5600X

Carte graphique : NVIDIA RTX 3080 / AMD RX 6800 XT

Mémoire : 16 Go de RAM

Stockage : 80 Go

Système d'exploitation : Windows 10 ou 11 (64 bits)


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